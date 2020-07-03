Запреты государств мира, о которых нужно знать путешественнику

19:49

То, что является нормальным в одном государстве, может быть под запретом у властей в другом

И, насколько бы ни были странными эти запреты, соблюдать их необходимо, поскольку их неисполнение влечет за собой штраф или даже тюремное заточение.

Поэтому, отправляясь в другую страну, туристу стоит предварительно ознакомиться с табу, царящими в том или ином государстве.

Королевская семья в Таиланде неприкасаема. Тайцы очень чтут венценосных особ, и поэтому любое их оскорбление может повлечь за собой заключение в тюрьму. А так как в Таиланде прикосновение к чему-либо ногой считается оскорбительным, то, даже случайно наступив на тайскую валюту, турист должен будет ответить по всей строгости закона. Избежать штрафа не получится при распитии алкогольных напитков на автозаправках и в общественных парках. Нельзя также кидать на тротуар использованную жевательную резинку. А за хранение и продажу наркотиков полагается смертная казнь, туристов это тоже касается.

В ОАЭ необходимо следить, чтобы на снимке не присутствовали местные жители. Иначе любой из них может подать в суд и тогда необходимо будет оплатить штраф. Заговаривать с незнакомой девушкой на улице тоже не лучшая идея, так же как и проявление бурных чувств на публике – это может привести не только к штрафу, но и лишению свободы. Внешний вид туриста также может стать причиной наложения штрафа – непозволителен открытый купальник на общественном пляже, а также оголенные ноги или плечи в общественных местах.

На пляжах острова Боракай строго запрещено пить, курить и употреблять пищу. Дело в том, что филиппинские власти потратили на их очистку немалую сумму денег и поэтому тщательно бдят их сохранность. Касается это и нарушения целостности природных ландшафтов, иными словами, построить башню из песка здесь теперь не получится.

Отправляясь на исследование античных памятников архитектуры в Греции, надеть на ноги удобные кеды станет лучшим решением. Дело в том, что правительство запретило посещение памятников женщинами на шпильках. Объясняется это тем, что такая обувь просто разрушает грунт.

В Швейцарии под запретом смыв воды в туалете после 22.00. Многие жители в это время ложатся спать и звуки рычащей воды заставляют их просыпаться. Невыполнение этого запрета может повлечь серьезные проблемы с полицией.

Поесть на площади Флоренции в Италии у туристов не получится, так же как и прогуливаться по ее улочкам с мороженным в руках. За еду на улице для туристов в итальянском городе полагается немалый штраф. Насладиться местной кухней путешественники могут в кафе и ресторанах города.

Венеция пошла по тому же пути, что и Флоренция, запретив поглощение пищи на улицах города. Помимо этого штрафы ожидают и любителей походить без рубашки или в купальнике. Это касается любого места в районе канала. Под запрет попадает и езда на велосипеде.

И снова Италия. Теперь уже ее столица – Рим – не позволяет туристам купаться в фонтанах. Получит штраф каждый, кто даже захочет намочить там ноги. Находиться без рубашки в древнем городе также запрещено. Не получится и устроить перекус, присев у памятника в Риме – это под запретом.

Сингапур уже давно придерживается запрета на использование в городе-государстве жвачки, причем ее ввоз также может быть подвергнут штрафу. Мусорить в стране тоже нельзя. Если заметят, что человек выкинул вне урны фантик, его ожидает немалый штраф. Если выброшенным оказалось что-то более серьезное – бутылка или картонная упаковка – нужно будет предстать перед судом.

Последний, скорее всего, вынесет приговор в сторону принудительных общественных работ и в случае просрочки визы при таком варианте необходимо будет заплатить штраф. Заплатить деньги придется и за переход дороги в неположенном месте, вандализм в виде рисования граффити или расклейки объявлений. Курение и наркотики в стране также под запретом.

В Японии не принято давать чаевые. Конечно, штрафовать за это никто не будет. Но вот работника, которому турист будет предлагать деньги сверх его оплаты, это очень обидит.

Отправляясь в США, турист по незнанию может заработать немалую порцию штрафов. Так, под запретом в стране находится всеми любимое шоколадное яйцо Киндер-сюрприз. Ввоз его в страну запрещен и облагается штрафом. С мороженым в США тоже не все просто – в Алабаме лакомство ни в коем случае нельзя класть в задний карман, а в Нью-Йорке гулять с ним в любом кармане в воскресенье. В штате Калифорния стоит остановиться при желании поцеловать лягушку, чтобы не заполучить штраф. На территории штата обитают лягушки, железы которых способны вырабатывать сильный галлюциноген, поэтому запрет не кажется таким уж безумным.

Знание и соблюдение законов другой страны может уберечь туриста от непредвиденных штрафов, а порой и избежать тюремного заключения.

Фото с сайта Pixabay.com

