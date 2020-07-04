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МИД попросил самостоятельно вернувшихся на родину россиян вернуть деньги

20:14 4.07.2020
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

МИД РФ просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги. Соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале Госуслуг и на их электронную почту.

"По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме (...). Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета (...)", - цитирует РИА Новости уведомление, поступившее гражданам.

Рассылка организована по просьбе МИД России, заявили в Минкомсвязи РФ, которое курирует портал Госуслуг.

В МИДе изданию "Подъем" пояснили, что речь идет о тех людях , которые продолжали получать средства, уже вернувшись в Россию, но не заявили о своем возвращении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Правительство в начале апреля выделило 500 миллионов рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. На финансовые выплаты могут рассчитывать те граждане РФ, которые находятся за границей с 1 января 2020 года. В июне кабмин выделил МИД еще 536 миллионов рублей для материальной помощи россиянам.

В новость внесены дополнения в 22:35 мск

 

Темы: Коронавирус, Российские туристы, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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04.07.2020, 23:50
Гость: Макар

Даже если и заберут взад все подачки, с иллюзиями не расстанемся... А что должно случиться, чтобы прошибло каждого до печёнки, не знаю. Да ничем не прошибешь, будут ходить и голосовать- выбирать .
-Зачем, говорю, на выборы идёшь, обманут ведь всё равно.
- А он говорит красиво...
Вот и весь сказ...на дурака не нужен нож...
04.07.2020, 23:35
Гость: Макар

Ага, щас, карман держи шире. Уже вернули...может, раза с пятого.
04.07.2020, 22:52
Гость: Питон

Обнуление прошло успешно а теперь будет возвращать все пособия на детей, по безработице и остальные подачки от государства чтобы иллюзий не возникало.
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