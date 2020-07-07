Авиакомпаниям разрешили выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег

22:02

Правительство РФ утвердило постановление о возможности авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты, сообщает агентство "Прайм".

В постановлении отмечается, что в случае наступления чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, введении режима повышенной готовности, авиакомпания вправе отменить рейс и вернуть пассажиру деньги. При отказе пассажира от перелета перевозчик также должен вернуть ему средства.

"Обязательство перевозчика перевезти пассажира в пункт назначения… прекращается, при этом перевозчик обязан в течение 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму оплаченной провозной платы в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам воздушной перевозки) и дополнительных услуг перевозчика", — говорится в документе.

В документе отмечается, что пассажир может использовать часть ваучера для оплаты услуг авиакомпании, а может использовать сумму полностью и, при необходимости, доплатить. Перевозчик не может устанавливать ограничения по принятию ваучера, связанные с маршрутом или датой, при наличии соответствующих билетов.

При этом неиспользованные средства авиакомпания должна вернуть пассажиру по истечении 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете. Некоторые категории граждан могут вернуть средства и до этого срока, а также до даты рейса, указанного в билете — в их числе инвалиды первой или второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, лицо, сопровождающее инвалида первой группы или ребенка-инвалида второй группы, многодетные семьи.