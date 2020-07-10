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Россия начнет возобновлять международное авиасообщение с 15 июля

18:16 10.07.2020
Служба безопасности аэропорта © KM.RU, Кирилл Зыков
Служба безопасности аэропорта © KM.RU, Кирилл Зыков

Россия готовится открыть международное авиасообщение с 15 июля. Рейсы будут возобновлять только из тех государств, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции», - сказала Голикова.

Гражданам других стран, прибывающим в Россию, будет необходимо иметь на руках отрицательный анализ на коронавирус, сделанный не позднее чем за трое суток до прилета. У россиян также будет возможность сдать анализ уже по прибытии.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор согласен разрешить перелеты из РФ в девять стран Европы, а также в Китай, Монголию, Вьетнам и Шри-Ланку. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что у него нет информации по списку стран, с которыми Россия может первыми вернуть авиасообщение.

Темы: Россия, Авиасообщение в мире, Авиасообщение в России
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Комментарии читателей
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10.07.2020, 23:18
Гость: Алесь

Так они не для вас возобновляют, а для себя. Для тех у кого двойное гражданство, виды на жительство и прочее. Устали от родины.
10.07.2020, 20:14
Гость: ...

Какие мы крутые... ой-ей-ей.. Россия возобновляет! Какой замах! А с нами то возобновляют?!
Или тока Великая и всемогущая Венесуэла
10.07.2020, 19:52
Гость: А позвольте спросить

Куда летать собираюются?..вообще то россиян с приростом 6500 в день, в цивилизованный мир пока не пущают.
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