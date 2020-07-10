Россия начнет возобновлять международное авиасообщение с 15 июля

18:16

Россия готовится открыть международное авиасообщение с 15 июля. Рейсы будут возобновлять только из тех государств, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции», - сказала Голикова.

Гражданам других стран, прибывающим в Россию, будет необходимо иметь на руках отрицательный анализ на коронавирус, сделанный не позднее чем за трое суток до прилета. У россиян также будет возможность сдать анализ уже по прибытии.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор согласен разрешить перелеты из РФ в девять стран Европы, а также в Китай, Монголию, Вьетнам и Шри-Ланку. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что у него нет информации по списку стран, с которыми Россия может первыми вернуть авиасообщение.