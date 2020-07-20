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Спрос на туры в Турцию среди россиян резко вырос

08:15 20.07.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Россияне стали массового интересоваться путевками в Турцию. Это произошло на фоне сообщений о возможном открытии авиасообщения между двумя странами, пишет «Коммерсант».

Как отмечают эксперты, когда авиарейсы запустят, Турцию еще до конца текущего года могут посетить до четырех миллионов россиян.

По информации сервиса OnlineTur.ru, турецкое направление выбилось в лидеры по числу поисковых запросов на прошлой неделе (42,2%). До этого россияне в основном предпочитали туры внутри России, однако на данный момент спрос на них упал в два раза. В Level.Travel фиксируют шестикратный рост числа поисковых запросов по путешествиям в Турцию после сообщений о скором запуске авиасообщения.

Как отметил глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, после новостей о заграничных авиарейсах продажи организованных туров по России снизились на 10%. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов подчеркнул, что большинство крупных туроператоров убрали турецкое направление из продажи на ближайшие дни. Но россияне уже посещают турецкие курорты через Белоруссию, покупая путевки через местные турагентства. Однако такая схема видится большинству клиентов слишком сложной и дорогой финансово.

На сегодняшний день о договоренности возобновить двустороннее авиасообщение объявляла только турецкая сторона. Авиавласти в России пока отказываются комментировать данную информацию.
 

Темы: Турция, Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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20.07.2020, 16:11
Гость: порто-франко

Спрос на туры в турецкие больницы ?
20.07.2020, 15:39
Гость: gvozd

тем временем:
----
эрдоган лично проконтролировал(посетил), как проходит процесс превращения собора Святой Софии в мечеть.
---
процесс будет оплачен деньгами совковых манкуртов из рф.
20.07.2020, 15:38
Гость: надо же

и в Крым стыренный ехать не хотят !
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