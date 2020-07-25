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Манукян: российские туристы могут столкнуться в Турции с агрессивными выпадами в свой адрес

11:47 25.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Российским туристам не стоит спешить с покупкой авиабилетов в Турцию. Отдыхать в этой стране опасно 

Кроме возможности заболеть COVID-19 россияне также рискуют столкнуться с агрессией в свой адрес, считает блогер Вадим Манукян.

Кабмин РФ ранее заявил о возобновлении авиасообщения с несколькими странами. В их число попала Турция, которая до недавнего времени была излюбленным местом отдыха у российских туристов.

Нынешняя обстановка в Турции является неблагоприятной для путешествий, заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ. Он указал на сложную ситуацию с коронавирусом в этой стране и рост русофобских настроений.

"Я не исключаю агрессивных выпадов и настроений в отношении российских туристов", — подчеркнул Манукян.

Эксперт также напомнил об активном вмешательстве Анкары во внутриливийский кризис. Турция в результате превратилась в перевалочный пункт для сирийских джихадистов, которые отправляются оттуда в Ливию для участия в боевых действиях.

Блогер призвал россиян не торопиться с выездом за границу, выбрав безопасный и комфортный отдых на отечественных курортах. В России, по его словам, много красивых мест, которые стоит посетить.
 

Темы: Турция, Российские туристы
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Комментарии читателей
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25.07.2020, 16:41
Гость: qwe

Турция - это цивилизационный враг России и славянского мираю\.
25.07.2020, 16:31
Гость: Петр

отели 5 звезд в Турции - это эталон отдыха для большинства россиян. Бывает где то и лучше , но дороже ...
а отдых в Крыму - и дороже чем в Турции и хуже , да и вода грязнее...
...
25.07.2020, 16:30
Гость: gvozdю

Бесполезно им что то объяснять,самоуважения никакого лишь бы напиться и брюхо набить, а пo...т им на голову, так отмоются в море.
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