Что ждет вылетающих из России за границу в августе

Список стран, в которые Россия на днях открывает авиасообщение, не обошелся без неожиданностей: почему именно Танзания открылась в числе первых

Пандемия коронавируса парализовала многие сферы жизни. С июня-июля идет постепенное возвращение к привычному способу существования. И одним из таких отрадных маячков оказалось возобновление зарубежного авиасообщения в нашей стране с первого августа.

Пока путь будет открыт всего в три страны – Турцию, Великобританию и Танзанию. Востребованность двух первых направлений не вызывает никаких вопросов: Турция – один из главных центров бюджетного туризма, а Британия притягивает не только любознательных путешественников, но и деловых и творческих людей. Например, в начале введения карантинных мер там надолго застрял Борис Гребенщиков, записывавший альбом с местными музыкантами.

«Белой вороной» в этом списке выглядит лишь экзотическая Танзания. «Решения основываются на выборе стран, которые безопасны для пребывания российских граждан, — объяснила 74.ru глава Роспотребнадзора Анна Попова. – Для того времени, которое они там проведут, и для возвращения в родную страну, чтобы для тех, кто остается, также не было никаких рисков. Поэтому постепенно, поэтапно отбираются те страны, где сегодня эпидемиологическая ситуация стабильна, где есть динамика к снижению заболеваемости, где соответствуют нашим требованиям темпы снижения [заболеваемости]».

Ниже мы попытаемся понять, на что придется пойти людям, рискнувшим в августе отправиться за границу. Помимо этого, внятно объясним, почему же всё-таки Танзания открылась в числе первых.

Турция



С первого августа любой желающий может попасть из России в Стамбул и Анкару, а с десятого – Даламан, Бодрум и Анатлью. Условия предельно просты: для свидания с турецкой землей не нужно ни виз, ни справок об отсутствии коронавируса. Никто не потребует от вас сидеть, если вы здоровы, и на принудительном карантине.

Однако в аэропорту по прибытии вам придется заполнять анкету с графой о заболевании и измерять температуру и, если обнаружатся симптомы COVID-19, то держитесь. Вам предложат пройти бесплатный тест на коронавирус. Если результат окажется положительным, то самоизоляция или госпитализация неизбежны.

Не повезет и соседям больного по самолету. Всех, кто сидел рядом со страдальцем на двух передних и боковых креслах, отследят и посадят на двухнедельный карантин. А по его истечении у многих как раз закончится отпуск…

Великобритания



В отличие от демократичной Турции, эта чопорная страна установила ряд серьезных ограничений на въезд. Многоразовая виза вам обойдется в 95 фунтов (примерно 8700 рублей). Для жителей России двухнедельная самоизоляция тут обязательна – даже если вы счастливый обладатель свежей справки об отсутствии у вас COVID-19.

За 48 часов до вылета в Британию из России вам придется заполнить в интернете специальную форму, где необходимо указать цель прибытия и место дислокации в поездке. По этой информации вас отследят по месту пребывания, чтобы удостовериться, что вы безукоризненно соблюдаете карантин.

К месту принудительной самоизоляции вам надлежит направляться в маске и на общественном транспорте. С нарушителей возьмут штраф в размере сто фунтов. При вторичном игнорировании правил сумма увеличится, а следующий въезд в страну для вас закроется.

Танзания



По сравнению с педантичной Британией, Танзания должна вам показаться раем на Земле. Требования к гостям из России здесь примерно такие же, как и в Турции – отсутствие двухнедельного карантина, заполнение анкеты на борту самолета, измерение температуры в аэропорту.

Справки об отсутствии COVID-19 здесь у вас не потребуют, обязательных прививок – тоже. Однако ради собственного покоя вы можете сделать прививку от желтой лихорадки по месту жительства за 10 дней до вылета. Виза, оформленная в Москве, вам обойдется в 50-70 евро, в самой Танзании – в 50.

Правда, жить в этой африканской стране все же дороговато. За два дня и ночь пребывания в Танзании вам придется отдать не менее 850 евро. Причем цена за перелет сюда не входит. Авиабилеты вам тоже влетят в копеечку, поскольку на август их цена сосавит от 83 000 рублей. При этом прямых рейсов нет, а дорога через разрешенный Стамбул займет более суток. Тем удивительнее, почему именно Танзания удостоилась быть открытой для наших соотечественников одной из первых.

Любопытно, что официальный представитель МИД Мария Захарова объявила Танзанию популярным туристическим направлением, но это – в свете приведенных выше фактов - спорное утверждение. «У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать, - заявила она в интервью каналу «Виттель.Реальность». – То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное».

На самом деле, все дело в темпе прироста заболевших коронавирусом. По требованиям медиков, оно не должно быть больше 40 человек на 100 000 жителей в течение двух недель. Среднесуточный прирост заболевших не должен превышать 1%. С этими данными у Танзании все более чем благополучно, поскольку в этой 56-миллионной стране заболевает меньше одного человека на 100 000 каждый день в течение долгого времени. Отметим, что официальных данных по тестированию на COVID-19 в Танзании нет, а это, как минимум, настораживает.

Возвращение в Россию



По возвращении в Россию из вышеуказанных стран вам тоже предстоит пройти определенный квест. Двухнедельный карантин в данном случае обязателен для всех прилетающих. Кроме того, на сайте Госуслуг необходимо заполнить специальную форму, в которую в течение трех дней по прилету на Родину необходимо сдать анализ на коронавирус. Сделать это можно в аэропортах Внуково и Шереметьево. Но лучше обратиться в частную клинику, поскольку они как раз в 3 дня чаще всего и укладываются.

«Гостеприимная» Европа



Радоваться послаблениям по открытиям границ пока рано. Члены Евросоюза пока не готовы принимать гостей из России, хотя китайцам, например, въезд уже разрешили. «К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — заявил собеседник Газеты.Ру из делегации одной из стран Евросоюза.

Точный «белый список» Брюссель опубликует в ближайшее время, в следующий раз он будет пересмотрен в середине августа. На данный момент в «белый список» входят 13 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Грузия, Руанда, Уругвай и Китайская Народная Республика (КНР). В прошлый раз список был сокращен — из него исключили Сербию и Черногорию.