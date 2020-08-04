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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

11:39 4.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Черногория включила Россию в так называемый "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран, сообщает РИА Новости.

Вместе с Россией в данный перечень вошел Азербайджан. Ранее, в этот список были внесены порядка 40 государств, в том числе большинство стран Евросоюза

Гражданам "зеленых" стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с пандемией COVID-19. Также в Черногорию разрешен въезд из стран "желтых" зон. Они обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не раньше 71 часа до въезда.

С 1 июня в Черногории действуют специальные критерии въезда, согласно которым границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.

Пока прямых рейсов между Россией и Черногорией нет. Ранее российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.

Темы: Коронавирус, Черногория, Новости туризма и туристической отрасли
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Комментарии читателей
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04.08.2020, 13:59
Гость: Шило

А кому это больше надо, им или нам?
Че там гнуть из себя, рыбацкий колхоз.
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