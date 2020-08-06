Более половины россиян не имеют экономической возможности выехать на отдых

19:29

В эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт по туризму, профессор РАНХиГС Галина Дехтярь рассказала, что людей, которые могут позволить себе путешествия, «не сильно много».

«Мы, проводя аналитику, выявили, что порядка 60% россиян не имеют экономической возможности вообще куда-либо выехать. Поэтому отпуск остаётся либо на дачу, либо где-то в других местах», - сказала Дехтярь.

По ее словам, многие люди побоялись планировать поездки в Турцию, так как было непонятно, откроется ли страна, и именно из-за этого выросли поездки по стране, а соответственно, и цены.

В некоторых регионах отдых и различные услуги подорожали в среднем на 25 процентов, сообщала газета «Известия». При этом наибольший рост был отмечен в Калужской, Тверской, Калининградской и Челябинской областях, а также в Алтайском крае.