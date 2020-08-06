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Более половины россиян не имеют экономической возможности выехать на отдых

19:29 6.08.2020
© KM.RU, Елена Колебакина

В эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт по туризму, профессор РАНХиГС Галина Дехтярь рассказала, что людей, которые могут позволить себе путешествия, «не сильно много».

«Мы, проводя аналитику, выявили, что порядка 60% россиян не имеют экономической возможности вообще куда-либо выехать. Поэтому отпуск остаётся либо на дачу, либо где-то в других местах», - сказала Дехтярь.

По ее словам, многие люди побоялись планировать поездки в Турцию, так как было непонятно, откроется ли страна, и именно из-за этого выросли поездки по стране, а соответственно, и цены.

В некоторых регионах отдых и различные услуги подорожали в среднем на 25 процентов, сообщала газета «Известия». При этом наибольший рост был отмечен в Калужской, Тверской, Калининградской и Челябинской областях, а также в Алтайском крае.

Темы: Экономическая ситуация в России, Путешествия по России
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 22:22
Гость: да

эти аферисты постоянно будут разыгрывать многонационалочку, при этом бубнить про глубинный народ, про духоскрепы.
06.08.2020, 20:43
Гость: Титус

Имею возможность, но не имею желания. Так выпьем пивка за то, чтобы желания когда-нибудь совпали с возможностью!
06.08.2020, 19:48
Гость: личный опыт

Вся внутренняя политика России, начиная с 1990 года - артель "напрасный труд".
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