]]>
]]>
Главная Туризм Новости

Туристов, умерших от COVID-19 в Турции, могут похоронить там

08:57 11.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В связи с открытием пассажирского сообщения, Турция опубликовала ряд новых правил, призванных обеспечить защиту от коронавируса COVID-19. Они опубликованы на сайте посольства России.

Так, во время полета туристы обязаны заполнить анкету, указав место назначения и адрес пребывания, а также свои контактные данные. Эти сведения вносятся в базу данных МВД для того, чтобы быстро найти тех, кто летел рядом с зараженными COVID-19, если таковые обнаружатся.

Также авиакомпании по требованию властей Турции ввели ограничения на провоз ручной клади. Так, в салон можно пронести только  женские сумочки, мужские портфели, чехлы для ноутбуков, детские сумки, пакеты с товарами из Duty Free. Остальные вещи должны сдаваться в багаж.

Во время полета пассажиры обязаны носить маски, в связи с этим авиакомпании отказались от предоставления питания.

По прилету туристы проходят обязательную термометрию. Если показания превышают 37,8 градуса, пассажир остается в медпункте, чтобы измерить температуру через полчаса и пройти осмотр у врача. Если температура сохраняется, то туристу бесплатно делают тест на коронавирус (ПЦР). При отрицательном результате он покидает аэропорт в сопровождении гида.

При положительном результате вызывается спецбригада скорой помощи и турист доставляется в медучреждение для более тщательного обследования. В больнице будет принято решение о госпитализации, изоляции по месту отдыха или карантине по месту жительства.

Туристы обязаны носить маски в закрытых помещениях, а турфирмы обязаны выдавать всем отдыхающим индивидуальные пакеты с санитарно-гигиеническими принадлежностями. 

В случае, если турист, у которого был подтвержден коронавирус, несмотря на усилия врачей, скончался, то власти Турции предложат родственникам захоронение на своей территории. "В случае летального исхода авиаперевозчик вправе отказать в репатриации тела пациента с установленным диагнозом COVID-19 в связи с высоким риском инфицирования", - говорится в памятке посольства РФ в Анкаре

Темы: Коронавирус, Турция, Новости туризма и туристической отрасли
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.08.2020, 11:02
Гость: хазарин

турецкий keyif может стать вечным
11.08.2020, 10:15
Гость: Моня

Клоунада жесткая :) Судя по всему, никто психически нормальный на такой бредовый "отдых" не поедет.
11.08.2020, 09:56
Гость: Сократ

Достойное завершение курса отдыха в Турции - остаться там навсегда в памяти народной. Кстати, места на христианских кладбищах там стоят дорого, а кремировать по их мусульманским законам запрещено.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации