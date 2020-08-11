Туристов, умерших от COVID-19 в Турции, могут похоронить там

08:57

В связи с открытием пассажирского сообщения, Турция опубликовала ряд новых правил, призванных обеспечить защиту от коронавируса COVID-19. Они опубликованы на сайте посольства России.

Так, во время полета туристы обязаны заполнить анкету, указав место назначения и адрес пребывания, а также свои контактные данные. Эти сведения вносятся в базу данных МВД для того, чтобы быстро найти тех, кто летел рядом с зараженными COVID-19, если таковые обнаружатся.

Также авиакомпании по требованию властей Турции ввели ограничения на провоз ручной клади. Так, в салон можно пронести только женские сумочки, мужские портфели, чехлы для ноутбуков, детские сумки, пакеты с товарами из Duty Free. Остальные вещи должны сдаваться в багаж.

Во время полета пассажиры обязаны носить маски, в связи с этим авиакомпании отказались от предоставления питания.

По прилету туристы проходят обязательную термометрию. Если показания превышают 37,8 градуса, пассажир остается в медпункте, чтобы измерить температуру через полчаса и пройти осмотр у врача. Если температура сохраняется, то туристу бесплатно делают тест на коронавирус (ПЦР). При отрицательном результате он покидает аэропорт в сопровождении гида.

При положительном результате вызывается спецбригада скорой помощи и турист доставляется в медучреждение для более тщательного обследования. В больнице будет принято решение о госпитализации, изоляции по месту отдыха или карантине по месту жительства.

Туристы обязаны носить маски в закрытых помещениях, а турфирмы обязаны выдавать всем отдыхающим индивидуальные пакеты с санитарно-гигиеническими принадлежностями.

В случае, если турист, у которого был подтвержден коронавирус, несмотря на усилия врачей, скончался, то власти Турции предложат родственникам захоронение на своей территории. "В случае летального исхода авиаперевозчик вправе отказать в репатриации тела пациента с установленным диагнозом COVID-19 в связи с высоким риском инфицирования", - говорится в памятке посольства РФ в Анкаре.