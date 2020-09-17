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Путешествуем с умом: Квартиры в Минске на сутки

23:08 17.09.2020

Как отличить посредника от хозяина

Всё более актуальным для приезжих становится вопрос аренды квартир вместо гостиниц, гостевых домов и хостелов. На самом деле, снять квартиру в Минске на сутки выгоднее по многим параметрам: дешевле, быстрее и комфортабельнее. Неважно какова цель путешествия, деловой визит, поездка к родственникам, туристический вояж, найти подходящий вариант не составляет труда.

В Интернете есть специальные электронные площадки, где сконцентрированы предложения от собственников по адекватным расценкам. Один из таких сервисов успешно функционирует на территории Беларуси – платформа "StayBook", где представлены объявления аренды по часам, на ночь, сутки или несколько дней в любом районе города.

Как выбрать подходящее жильё?

На сайте выставлено более 300 различных предложений от хозяев с реальными фотографиями. Чтобы арендовать жильё в Минске на сутки, максимально подходящую по всем параметрам, действовать нужно поэтапно:

  1. Отфильтровать объявления по габаритам, месту расположения и ценовому сегменту. Для удобства пользователей фильтр сортирует объекты по количеству комнат, расположенности в центре или рядом с вокзалом, по тегам.
  2. Выбрать несколько лучших вариантов, созвониться с владельцами и узнать подробности по оснащённости, обстоятельствам проживания и т. д.
  3. Осмотреть объект и проверить документы у собственника.

На электронном сервисе "StayBook" найти подходящий вариант не сложно, на сайте выставлены объявления от проверенных работодателей.

Советы: как отличить посредника от хозяина

Вполне логично, что снять квартиру в Минске на сутки у владельца выгоднее и надёжнее, чем у дилера. По стоимости однозначно выйдет дешевле.

Признаки того, что вы попали на посредника:

  1. На этот номер выставлено несколько объявлений по аренде.
  2. Завышены цены на жильё, по сравнению со средней стоимостью на рынке.
  3. Человек заинтересован только в получении денег, не выдвигает требований.
  4. Арендодатель путается в ответах, когда описывает недвижимость.
  5. У вас запрашивают сначала личные данные вместо того, чтобы представить жильё в выгодном свете. Эта информация необходима агентствам для пополнения клиентской базы.

При выборе существенными критериями для всех арендаторов являются стоимость и число спальных мест, а оснащённость и место расположения – вторичные факторы.

Резюме

Преимущества арендованных квартир очевидны: за те же габариты Вы заплатите в разы меньше, а комфорта получите больше. На съёмном жилье не будет никаких ограничений и навязчивого сервиса по гостиничному регламенту. Плюс ко всему в квартире будет вся техника и удобства, как дома.

Темы: Туризм
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