Досуг и отдых в Анапе

22:28 17.10.2020

Анапа всегда считалась крупнейшим центром Краснодарского края

В самом городе проживает всего 65 тыс. чел, но если мы говорим о муниципальном образовании, то эта цифра превышает 160 тыс. Курортный сезон в Большой Анапе не прекращается никогда. Ежегодно это место посещает порядка 4 млн туристов со всего мира. Как вы, наверное, уже догадались, местное население живет за счет приезжих. Промышленных объектов здесь нет, а основная сфера деятельности это туризм и отдых.

История возникновения Анапы тянется еще с VI века, когда в этой местности был заложен античный город Синдик. Довольно длительное время здесь находились фортификационные укрепления, которые то и дело переходили от одного государства к другому. Окончательно и бесповоротно российской крепостью Анапа стала в 1829 году.

Как развлечь себя на отдыхе в Анапе?

Анапа - это совсем не маленький городок. Здесь отлично развита вся инфраструктура, которая так или иначе связана с индустрией развлечений. Приезжая сюда на отдых, вы можете на 100% быть уверенными, что скучать вам не придется. Из достопримечательностей Анапы стоит отметить:

Анапский маяк – визитная карточка города;

Большой Утриш – крупнейший в мире фисташковый лес;

Музей «Горгиппия» - здесь археологические памятки, которым 6000 лет;

Утришский дельфинарий – интересные и очень редкие морские животные;

Помимо этого, специально для гостей в городе проводятся различные культурные мероприятия и развлекательные программы.

Море, солнце да песок Анапы

Пляж в Анапе считается лучшим песчаным пляжем во всей РФ. Здесь идеально чистый песок, купаться в этом месте максимально безопасно и комфортно. Рельеф дна пологий – одно сплошное мелководье. Именно по этой причине это отличное место для отдыха с детьми. Основная масса мест оборудована уже шезлонгами и кабинками, но при большом желании всегда можно поискать и дикие уголки.

Климатические условия, которые лучше всякой рекламы

В этом курортном городе преобладает средиземноморский климат. В Анапе обычно засушливая погода, потому купальный сезон длиться с мая по конец сентября. Июль по праву считается самым жарким месяцем, потому что средняя температура в это время составляет 28С. Зимой же температура может опускаться до -20С, но это бывает крайне редко.

Оздоровительная программа Анапы

Досуг и отдых в Анапе чаще всего подразумевает курортно-оздоровительные мероприятия. В местных центрах используются уникальные методы лечения и профилактики хронических заболеваний. В районе лиманов вы всегда можете рассчитывать на целебную грязь и минеральные воды. Приезжайте, мы вас ждем!!!