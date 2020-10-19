Жириновский предложил запретить выезд из России
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал ввести запрет на выезд россиян за пределы страны в туристических целях. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
По мнению Жириновского, именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали новую волну заражений COVID-19 в стране. В связи с этим он делает вывод, что возобновление туристических поездок в южные страны, в том числе и в Турцию, был преждевременным.
Политик предлагает "срочно прекратить выезд граждан за рубеж в туристических целях", а ответственные за решение открыть границы "должны быть наказаны".
Он предлагает возобновлять поездки только в те страны, где пандемия полностью остановлена.
В России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявили более 1,4 миллиона случаев, скончались более 24 тысячи заболевших.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Бункер.
Тельавивскую?
А как же на охотку на слоников слетать и в брюсселях кудри завивать? На святое покушается!
Вы всё ещё в иллюзиях "о власти"?Сочуствую.Начиная с "горбатого"и до сего дня в Кремле сидят группы прохиндеев,ничего не имеющие к Государству Российскому!