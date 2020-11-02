Попова рассказала, из какой страны в Россию чаще всего завозят коронавирус
Большинство заболевших COVID-19 россиян, которые вернулись из других стран, прибыли из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики", — приводит ее слова РИА Новости.
По словам Поповой, распространение коронавируса и рост числа заразившихся наблюдается в 33 регионах, в 19 он замедляется, а еще в двух субъектах эпидемиологическая ситуация улучшается.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что с начала сентября во многих европейских странах ситуация с COVID-19 "значимо ухудшилась": в России с начала осени суточный показатель вырос с 3,8 до 12 на 100 тысяч населения. Лидер по приросту заболевших — Москва.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лучше есть черную икру, с блинчиками, чем заражаться в Чёрном море!
По ТВ говорят что рост ковидлы идёт во всех странах . И что, жители тех стран все ездили в Турцию?
Израиль закрывали на карантин,вряд ли израильтяне миллионми в Турцию гоняли.
а у тебя походу денег на заграницу нет, вот ты ядом и плюешься.
кивать на зеркало когда рожа крива, любимое занятие наших чиновников.
а почему и кто " продавил " решение о турах в такое время ?