Попова рассказала, из какой страны в Россию чаще всего завозят коронавирус

Большинство заболевших COVID-19 россиян, которые вернулись из других стран, прибыли из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики", — приводит ее слова РИА Новости.

По словам Поповой, распространение коронавируса и рост числа заразившихся наблюдается в 33 регионах, в 19 он замедляется, а еще в двух субъектах эпидемиологическая ситуация улучшается.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что с начала сентября во многих европейских странах ситуация с COVID-19 "значимо ухудшилась": в России с начала осени суточный показатель вырос с 3,8 до 12 на 100 тысяч населения. Лидер по приросту заболевших — Москва.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.11.2020, 22:25
    Гость: при чем тут туры

    По ТВ говорят что рост ковидлы идёт во всех странах . И что, жители тех стран все ездили в Турцию?
    Израиль закрывали на карантин,вряд ли израильтяне миллионми в Турцию гоняли.

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