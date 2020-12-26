Турция требует от прибывающих в страну иметь отрицательный тест на COVID

Власти Турции обязали с 28 декабря прибывающих в республику авиапассажиров предоставлять перед вылетом отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сообщил в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря воздушным путем и с 30 декабря наземным или морским путями, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Путешествующие в Турцию на самолете будут должны предоставить его результат перед посадкой на борт воздушного судна, - цитирует главу Минздрава ТАСС. - Данные меры будут длиться до 1 марта 2021 года".

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