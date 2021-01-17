Финляндия, Катар, Индия и Вьетнам остаются закрытыми для туристов

14:38 17.01.2021

Туристы пока не смогут посещать Финляндию, Катар, Индию и Вьетнам, несмотря на возобновление перелетов в эти страны.

Как пишет РБК, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что въезд в эти страны пока возможен по учебной, рабочей, гуманитарной визам, а также дипломатам, экспертам, высококвалифицированных рабочих и бизнес-менеджеров.

При этом Хельсинки и Катар допускают въезд транзитных туристов.

Для поездок во Вьетнам потребуются также справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, по прилету пассажир сдает еще один тест за свой счет, после чего отправляется на двухнедельный карантин.

АТОР не исключает, что ситуация может измениться после 31 января.

Ранее власти сообщили, что с 27 января с этими странами восстанавливается авиасообщение.