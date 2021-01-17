Финляндия, Катар, Индия и Вьетнам остаются закрытыми для туристов

Туристы пока не смогут посещать Финляндию, Катар, Индию и Вьетнам, несмотря на возобновление перелетов в эти страны. 

Как пишет РБК, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что въезд в эти страны пока возможен по учебной, рабочей, гуманитарной визам, а также дипломатам, экспертам, высококвалифицированных рабочих и бизнес-менеджеров. 

При этом Хельсинки и Катар допускают въезд транзитных туристов. 

Для поездок во Вьетнам потребуются также справки об отрицательном ПЦР-тесте на  COVID-19, по прилету пассажир сдает еще один тест за свой счет, после чего отправляется на двухнедельный карантин. 

АТОР не исключает, что ситуация может измениться после 31 января.

Ранее власти сообщили, что с 27 января с этими странами восстанавливается авиасообщение.

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