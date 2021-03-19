Дорого ли обходится самое распространенное хобби мужчин

14:22 19.03.2021

Сравнивая российских и зарубежных рыбаков любителей/спортсменов, можно сделать вывод, что наши больше избалованы хорошими снастями.

Рядовые соотечественники привыкли ловить на снасти, которые хоть немного, но лучше снаряжения топовых коллег, например из Испании. На днях я там побывал и был немного удивлен, но одновременно и порадовался мысли, что ловить рыбу с удовольствием и продуктивно можно и при небольшом бюджете. (дополнительная информация также доступна на www.fish-hook.ru)

Могу с уверенностью сказать, что цена снастей напрямую зависит от места проживания рыболова. В больших городах все стоит дороже, в том числе и спиннинговые катушки и удилища. На стоимости отражается известность бренда, реклама. Чемпион мира по бассу Константин Кузьмин прямо говорит, что достойно рыбачить можно и недорогими снастями. Вот что основоположник современного спиннинга в России рассказывает о своих поездках в Испанию и Америку.

Рассказ Константина Кузьмина

В Испании я общался с постоянным участником крупнейших бассовых турниров Раулем Санчесом. Так вот: этот далеко не последний в бассовом спорте человек ловил черного окуня на мульт марки Gunki. Конечно, это не примитивная палка с леской, но и не супер-пупер снасть. В свою очередь Рауль очень удивился, увидев у меня Daiwa Steez, а у остальных моих друзей мульты Shimano с системой DC. Мне очень польстило, когда Санчес попросил у меня на некоторое время палку Graphiteleader Aspro. При этом он счел нужным спросить, действительно ли она японская?

А еще пару лет назад в Америке мне довелось несколько дней пребывать в обществе Тома Манна – участника крупных бассовых турниров и Тони Роуча – эксперта по ловле американского судака. Том превосходно орудовал мультипликаторами Shimano Curado и другими того же класса, Тони – «мясорубками» Wright&McGill Sabalos, то есть снастью, которую в России может позволить себе любой любитель. Наши же уважаемые в рыболовных кругах люди, не побоюсь этого слова, зажрались, так как считают ниже своего достоинства ловить снастью ниже Твинов с Сертейтами. Мне хотелось объяснить коллегам, что разницы между их снаряжением и моим как таковой нет, но найти в английском языке слово, близкое по смыслу нашим «понтам», я не смог.

Еще хочу привести в пример Патрика Себиля – человека амбициозного и стремящегося к первенству во всем. Так вот у знаменитого дизайнера воблеров я увидел Penn и Mitchell. То есть снасть, доступная по деньгам любому российскому простафферу.

А теперь о наших «аппетитах»

Для подсчета суммы, которую нужно сегодня заплатить за увлечение рыбалкой в России, в соответственных кругах был проведен небольшой статистический опрос. По результатам этого опроса было выделено несколько типов рыбаков.

1. Турист – человек, для которого рыбалка не является смыслом жизни. Его снасти позволяют ему посидеть на берегу водоема в выходной день или выйти на подледную рыбалку. Стандартный его набор состоит из пары зимних удочек по 500 р. и 1-й летней поплавочной за 1500 р. Ледобур 2500 р., плюс рыболовный ящик 1500 р и приманки на пару тысяч. Весь арсенал с учетом недорогой одежды такому рыболову обойдется в пределах 12 000 р.

2. Любитель. В его арсенале, как правило, 6 удочек – 4 зимних по 2000 р., летняя поплавочная до 2000 р. Недорогой «универсальный» спиннинг с набором воблеров и блесен общей стоимостью до 6000 р. Ледобур, ящик, экипировка, состоящая из костюма и сапог. Все это обойдется около 30 000 р.

3. Продвинутый. Оснащен теми же вещами, что и любитель, но дополнительно имеет оснастку для поиска рыбы и наблюдения за ней. Средняя стоимость его арсенала 60 000 р.

4. Эстет. Оснащен теми же предметами, что и продвинутый, но более дорогими и в большом количестве. Удовольствие получает уже не только от рыбалки, но и от владения более дорогими снастями. Плюс ко всему у него есть надувная лодка (иногда с мотором), эхолот, разнообразные комплекты спиннинговых приманок (воблеров и блесен). Может владеть фидерным комплектом. В общем все обходится такому рыбаку примерно в 150 000 р (без лодочного мотора).

5. Профессионал – это человек, который живет рыбалкой, поэтому рассматривать его снаряжение детально не имеет смысла. У таких людей снасти, как правило, очень дорогие, хотя это и не всегда оправдано. Одежда у них тоже брендовая, что никак не влияет на качество ловли. Средняя стоимость арсенала профессионала составляет 300 000-350 000 рублей.

Еще есть один тип рыбаков, которых в шутку называют «я бы с удовольствием, но жена ругается». В их арсенале нет ничего серьезного, на рыбалку они выезжают максимум 2 раза в год, но байки травят фантастические. Единственной статьей их расходов являются подарки женам по возвращению домой. Но среднюю стоимость таких подарков статистам вычислить не удалось.

По материалам портала Фиш-Хук https://www.fish-hook.ru/articles/pohozhe-my-slegka-zazhralis-578/