Недвижимость на Кипре. Мифы и реальность

23:27 23.03.2021

Жить на Кипре – мечта многих людей.

Кипр-замечательное теплое место, которое привлекает своим вниманием не только туристов, но и застройщиков. В этой статье мы разберемся, возможно ли купить недвижимость на Кипре от застройщика и почему именно там стоит покупать квартиры.

Почему Кипр?

Отвечая на этот вопрос, мы проанализировали не только погодные, но и социально-экономические факторы.

Во-первых, Кипр – рай для любителей умеренной жары. Круглогодично на Кипре солнце и тепло, температура моря с апреля по ноябрь колеблется между 20 и 27 градусами тепла. Снег можно найти только на вершинах год, где он выпадает. Это отличное место для зимних забав.

Второе – стоимость жизни. Несмотря на то, что Кипр является туристическим местом, где все пытаются заработать на путешественниках, можно заметить, что цены на продукты, бензин, телефонную связь и другие бытовые вещи гораздо ниже по сравнению с Европой.

Третье. На Кипре вы будете чувствовать себя безопасно, так как именно там очень низкий уровень преступности. Можно спокойно выходить ночью не улицу, не боясь того, что у вас украдут вещи.

Четвертый пункт, который знают все. Кипр богат древними достопримечательностями, поэтому Вам никогда не будет скучно там жить. Каждый день на Кипре – это чтение книги – постоянно узнаешь что-то новое.

Развитое здравоохранение и образовательная система – довольно весомый повод перебраться жить на Кипр. Эти отрасли имеют как государственную, так и частную поддержку. Соответственно, на Кипре, в связи с большим количеством иммигрантов, развито коммерческое образование для иностранцев, которое позволяет не учить греческий язык как основной. Что насчет медицины? Частные и государственные больницы есть в каждом городе Кипра, поблизости от вашего будущего места жительства. В случае неотложной помощи, можно обратиться в местную больницу за 10 евро.

Реально ли купить недорого жилье на Кипре и как формируется ценообразование?

Существует три критерия, которые составляют цену недвижимости:

1. Расположение объекта относительно центра (в нашем случае моря) или культурных достопримечательностей

2. Год постройки. Чем меньше, тем лучше.

3. Тип объект. Класс (эконом, элит, или бизнес) влияет на стоимость недвижимости. Кроме этого, дома, виллы и особняки всегда стоят дороже квартир, апартаментов и пентхаусов.

4. Инфраструктура. Если вы живете в районе с хорошей инфраструктурой, это значит, что цены там выше, чем в районе без нее.

Да, однозначно, как и в любом месте мира, можно купить недорогое жилье. Опять же, при покупке нужно учитывать те факторы, которые были описаны выше.