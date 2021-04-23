Болгария с 1 мая открывает границу для иностранных туристов
Минздрав Болгарии принял решение открыть границу для туристов с 1 мая. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Костадин Ангелов.
"В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов - сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса; отрицательный ПЦР или определенного вида антигенный тест; справку о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом", - приводит слова Ангелова ТАСС.
Ранее было заявлено, что Болгария готовится продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране до конца мая.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И что?Мне что-ли от этого пенсию повысят?
Я так понял, что болгары на коленях и лобызанием заокеанского хозяина в причинные места вымолили у него отсрочку высылки российских дипломатов из страны до конца курортного сезона.
Братушки..."братский народ"... ну-ну.
Не поеду я в Болгарию, не буду поддерживать своими деньгами продажный недружественный режим.
Ща их МИД по команде от папика начнет высылать российских петровых и бошировых пачками. И накроется курортный сезон у болгар тазом.