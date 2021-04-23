Болгария с 1 мая открывает границу для иностранных туристов

Минздрав Болгарии принял решение открыть границу для туристов с 1 мая. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Костадин Ангелов.

"В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов - сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса; отрицательный ПЦР или определенного вида антигенный тест; справку о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом", - приводит слова Ангелова ТАСС.

Ранее было заявлено, что Болгария готовится продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране до конца мая.

 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.04.2021, 23:41
    Гость: личный опыт

    Я так понял, что болгары на коленях и лобызанием заокеанского хозяина в причинные места вымолили у него отсрочку высылки российских дипломатов из страны до конца курортного сезона.
    Братушки..."братский народ"... ну-ну.

  3. 23.04.2021, 17:44
    Гость: Прохожий

    Не поеду я в Болгарию, не буду поддерживать своими деньгами продажный недружественный режим.

  4. 23.04.2021, 17:22
    Гость: Ой, поспешил минздрав

    Ща их МИД по команде от папика начнет высылать российских петровых и бошировых пачками. И накроется курортный сезон у болгар тазом.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Чехия изобличает Петрова, Боширова и Кремль
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе
«Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе — это наглость космического масштаба»
Во Львове начался демонтаж Монумента славы Советской армии
Избранное
Свободный полет feat. Майк Кремлин «Джими»
Полный коллапс системы: коронавирус обрушил «оптимизированную» медицину России
Претензии на цивилизационное лидерство: зачем Турция вышла из «Стамбульской конвенции» о предотвращении насилия
Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих
Преимущества и свойства газобетонных блоков
Как избежать одиночества? Советы от экспертов
Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что теперь управлять трамваями будет метрополитен
Что такое зона комфорта? Как выйти из зоны комфорта?
7 советов для веселой уборки с детьми
Об уничтожении тольяттинского «Томета»
Пострадал за «Смуглянку»: Украина выбросила юного певца из отборочного тура детского «Евровидения»