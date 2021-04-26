Кипр снимет ограничения для привитых россиян

Сертификат о прививке

Туристы из России, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, смогут въехать на Кипр с 10 мая без ограничений. По словам министра туризма Кипра Савваса Пердиоса, для полностью вакцинированных туристов никаких дополнительных требований при въезде предъявляться не будет.

Министр отметил, что граждане 65 стран, границы с которыми открыл Кипр, смогут приехать на остров «без предварительного тестирования на COVID-19 и без пребывания на обязательном карантине, даже если у них были близкие контакты с подтвержденными (носителями - прим.ред) вируса», - сообщает «Интерфакс».

Как сообщается в обновленном туристическом протоколе, для туристов из России, ЕС, Норвегии, Исландии, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Канады, Египта, Грузии, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Катара, Саудовской Аравии, Сербии, Швейцарии, Украины, ОАЭ, Великобритании и США вакцинация не является обязательным условием для въезда. Однако с 10 по 21 мая привитые граждане из этих стран не должны предъявлять свежие ПЦР-тесты на COVID-19 или проходить обязательную самоизоляцию.

Также ранее сообщалось, что в период с 26 апреля по 9 мая кипрскими власти была разработана декларация для туристов, позволяющая покидать территорию отеля без смс-разрешения, но не более 2 раз в день в будни и 4 раз - в выходные дни.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.04.2021, 19:27
    Гость: gvozd

    привиться можно Только ослбленным и деактивированным вирусом..., а НЕ генным уколом меняющим днк...

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