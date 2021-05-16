Каждый пятый россиянин готов вакцинироваться ради выезда за границу

Аэропорты

20% россиянин готовы сделать прививку от коронавируса, если это станет единственной возможностью выехать за границу, пишет РИА Новости со ссылкой на  данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом 18% планируют сделать прививку в любом случае, 42% респондентов не хотят вакцинироваться ни при каких условиях, а 20% затруднились с решением. 

Сделать вакцину от COVID-19 ради поездки за рубеж готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%), 16% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и 19% россиян в возрасте 45 лет и старше. В любом случае вакцинироваться хотят 14% граждан до 34 лет, 16% россиян от 35 до 44 лет и 24% респондентов в возрасте 45 лет и старше.

Больше всего же тех, кто хочет вакцинироваться при любых условиях, — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей (25%)",  отмечается в исследовании. Такой ответ также дали 16% респондентов с доходом до 50 тысяч рублей и 18% опрошенных с доходом от 50 до 80 тысяч рублей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 16.05.2021, 16:09
    Гость: Зверобой

    Колбасники готовы быть не тольо упоротыми уколами, а и мужелосцами и другими сосцами, что в почете в европах и омерицах.
    Тут на форуме их видно в радужных стрингах парадят юры, европейсы, парацельсы, сталкеры, александры, домофоны, киевские и другой неадекват.
    Совесть бы имели.

  5. 16.05.2021, 15:35
    Гость: Uhu

    Не оскудеет глупцами земля русская...За недельку "все включено" добровольно стать бесплатной подпытной крысой большой фармы - как же низко нужно пасть в своем человеческом достоинстве...

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