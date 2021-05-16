Каждый пятый россиянин готов вакцинироваться ради выезда за границу

15:12 16.05.2021

20% россиянин готовы сделать прививку от коронавируса, если это станет единственной возможностью выехать за границу, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом 18% планируют сделать прививку в любом случае, 42% респондентов не хотят вакцинироваться ни при каких условиях, а 20% затруднились с решением.

Сделать вакцину от COVID-19 ради поездки за рубеж готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%), 16% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и 19% россиян в возрасте 45 лет и старше. В любом случае вакцинироваться хотят 14% граждан до 34 лет, 16% россиян от 35 до 44 лет и 24% респондентов в возрасте 45 лет и старше.

Больше всего же тех, кто хочет вакцинироваться при любых условиях, — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей (25%)", отмечается в исследовании. Такой ответ также дали 16% респондентов с доходом до 50 тысяч рублей и 18% опрошенных с доходом от 50 до 80 тысяч рублей.