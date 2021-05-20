Загрузка санаториев юга России летом достигнет 95%

Загрузка российских санаториев в южных регионах России текущим летом достигнет 95%, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей отечественного туристического бизнеса.

По сравнению с 2019 годом спрос на отечественные пансионаты вырос минимум на 15%, отмечают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Этому способствуют как карантинные ограничения по выезду за границу, так и программы туристического кешбэка. 

Как отмечает издание, на июнь мест в санаториях курортных регионов, таких как Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные воды, уже нет. "В санаториях многих других регионов загрузка по сравнению с 2019 годом выше на 5–15%, но там пока еще можно найти свободные места. При этом некоторые здравницы из числа тех, что работают по программе туристического кешбэка, отметили рост спроса на 30–35%", - рассказал изданию медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

Что касается санаториев в Подмосковье и других некурортных регионах, то, как ожидается, их загрузка летом превысит 70%, что также превышает показатели 2019 года. При этом рост цен составил приблизительно от 10 до 15% по сравнению с 2019 годом.

Отмечается, что в текущем году порядок заселения в санатории по сравнению с 2020 годом упрощен. Так из всех справок отдыхающим нуден только документ об эпидокружении. При этом масочный режим сохраняется, как и необходимость для персонала санитарной обработки комнат. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.05.2021, 13:43
    Гость: Бобёр

    Или не достигнет! Я счас на югах и что-то не вижу ажиотажа. Летом конечно будет больше, но сомневаюсь что доберет даже до 75%.

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