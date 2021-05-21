Россияне ездят отдыхать за границу из-за «пропаганды», считают в кабмине
Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне 20 лет назад стали ездить в путешествия за границу, потому что «попали под пропаганду».
«Почему-то 20 лет назад ваши мамы и папы поддались на пропаганду и начали ездить за границу, сформировались устойчивые привычки, когда в прекрасную инфраструктуру — когда все включено — стали ездить на известные курорты. Каждый год наши туристы вывозят за рубеж только по путевкам 35 млрд долларов. Наша головная боль сейчас и задача сделать так, чтобы туристам было интереснее в нашей стране путешествовать и оставлять эти сделать здесь», — приводит Znak.com слова Чернышенко из его выступления на марафоне «Новое знание» в Москве.
При этом Чернышенко признал, что инфраструктура на отечественных курортах «пока не дотягивает». «Хотя Сочи соответствует и даже превосходит», — добавил вице-премьер.
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Скоро заставят всех ездить в Крым. А кто не поедет, отключат газ.
царские времена
За что во Франции задержали Сулеймана Керимова. 22 Ноября 2017 8796 1 Тренды События и факты. 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан член Совета Федерации России, российский бизнесмен Сулейман Керимов. ... В частности, как пишет Reuters, следователь планирует провести допрос сенатора «в рамках расследования налоговых злоупотреблений». Кроме этого, агентство Bloomberg, ссылаясь на прокурора Жана-Мишеля Прэтра, сообщило: Керимова задержали в связи с подозрением в отмывании денег, которые он получил «в результате налогового мошенничества во Франции». Как долго продержат Керимова в участке, официально так же пока не сообщается.
Сенатор Сулейман Керимов, задержанный во Франции, въехал в страну без дипломатического паспорта, поскольку не находился в служебной командировке, сообщил РИА Новости источник в аппарате Совета Федерации. «Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что диппаспорта сенаторов хранятся не у них на руках, а в специальном отделе верхней палаты.
В интернетах пишут что у досуры одного очень известного политика там недалеко трехэтажная хатынка в стиле замка, но Навальны
Так если Сочи превосходит то только для президента. Только он там строит дачу. Остальные только в Нице. Голосуем за.
"...россияне 20 лет назад стали ездить в путешествия за границу, потому что «попали под пропаганду»". Ага, так распропагандировали, что они до сих пор за границу отдыхать едут. И в чем же именно эта "пропаганда" состояла ? Наверное, в качестве предоставляемых туристам услуг по их размещению, питанию, организации экскурсий и проч.. И пока у нас такого же сервиса не будет, наши сограждане за комфортом за границу продолжат ездить. И еще, наш народ любознателен и хочет мир посмотреть. Не надо ему в этом праве отказывать.
Маша Захарова уже сказала,кто должен ездить заграницу.