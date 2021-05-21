Россияне ездят отдыхать за границу из-за «пропаганды», считают в кабмине

16:40 21.05.2021

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне 20 лет назад стали ездить в путешествия за границу, потому что «попали под пропаганду».

«Почему-то 20 лет назад ваши мамы и папы поддались на пропаганду и начали ездить за границу, сформировались устойчивые привычки, когда в прекрасную инфраструктуру — когда все включено — стали ездить на известные курорты. Каждый год наши туристы вывозят за рубеж только по путевкам 35 млрд долларов. Наша головная боль сейчас и задача сделать так, чтобы туристам было интереснее в нашей стране путешествовать и оставлять эти сделать здесь», — приводит Znak.com слова Чернышенко из его выступления на марафоне «Новое знание» в Москве.

При этом Чернышенко признал, что инфраструктура на отечественных курортах «пока не дотягивает». «Хотя Сочи соответствует и даже превосходит», — добавил вице-премьер.