Названа сумма покупок путевок в лагеря по программе туристического кешбэка
За первые три дня работы программы детского туристического кешбэка было куплено 21 тыс путевок на общую сумму 700 млн рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.
По ее словам, к данной программе отмечается повышенный интерес, первая путевка была куплена уже на первых минутах старта продаж. Всем, кто уже приобрел путевки в течение ближайших дней автоматически вернется 50% от ее стоимости (но не более 20 тысяч рублей).
Сама программа детского туристического кешбэка стартовала в России 25 мая. В рамках данной программы родители могут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране, 50% стоимости путевки будет автоматически возвращена на карту "Мир".
13 мая правительство России выделило на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей.
О необходимости продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года российский лидер Владимир Путин рассказал 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
главное, это довести население до состояния Ваньки Жукова, который считать не умел. Только дедушке табак тереть.
Тогда никто из них не догадается, сколько стоит путевка.
Это какова средняя стоимость путевки на 10-14 дней? Других сейчас нет. Путевки на месяц остались только в фильмах "Три веселых смены" или "Завтрак на траве".
Итак, 35 штукарей на отдых ребенка максимально две недели. Ребенок едет в своих вещах, от сандаликов до панамки, даже зубная щетка своя.
В задаче спрашивается: каков должен быть совокупный доход семьи из ТРЕХ человек, чтобы без прорехи в бюджете семьи отправить ребенка отдохнуть две недели?