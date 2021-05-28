Названа сумма покупок путевок в лагеря по программе туристического кешбэка

13:03 28.05.2021

За первые три дня работы программы детского туристического кешбэка было куплено 21 тыс путевок на общую сумму 700 млн рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

По ее словам, к данной программе отмечается повышенный интерес, первая путевка была куплена уже на первых минутах старта продаж. Всем, кто уже приобрел путевки в течение ближайших дней автоматически вернется 50% от ее стоимости (но не более 20 тысяч рублей).

Сама программа детского туристического кешбэка стартовала в России 25 мая. В рамках данной программы родители могут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране, 50% стоимости путевки будет автоматически возвращена на карту "Мир".

13 мая правительство России выделило на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей.

О необходимости продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года российский лидер Владимир Путин рассказал 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.