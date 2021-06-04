«Аэрофлот» в ближайшие дни ожидает открытия авиасообщения с Египтом

В интервью телеканалу «Россия-24» генеральный директор авиакомпания «Аэрофлот» Михаил Полубояринов рассказл, что рассчитывает на возобновление рейсов в Египет в ближайшие дни.

«Заменить турецкий рынок довольно сложно, Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать», - цитирует его слова ТАСС.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.06.2021, 13:30
    Гость: Не

    дождётесь! В.Путин
    Всех засуну в Крым, Сочи и Анапу.
    Как СС собрался засунуть всю Москву и область в метро.

Выбор читателей
«Граждане называют главной неудачей Владимира Путина деятельность по повышению уровня жизни граждан, роста зарплат и пенсий»
Владимир Назаров
Как раздразнить народ? Минфин выплатил 42 млн «эксперту» - автору пенсионной реформы
Володин призвал дать оценку распаду СССР и назвать имена предателей страны
Избранное
Знакомство с минимализмом: 4 главных вопроса для осознанных покупок
Эта старая, старая, новая ставка: повышение ставки Центробанка сразу на 0,5 процента – вопрос фактически решённый
Ленточный фундамент своими руками
Президент и пигмеи
Псориаз: симптомы, причины, диагностика и лечение заболевания
Истерия с коронавирусом обрекает на смерть онкобольных и сердечников
Гусиные лапки, или бич современных девушек. Как избавиться от них?
Как начать знакомство с девушкой?
Оплатите любовь к родителям, граждане!
Застенчивость - болезнь роста
Переворот. От элитарной демократии к олигархической автократии