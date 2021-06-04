«Аэрофлот» в ближайшие дни ожидает открытия авиасообщения с Египтом
В интервью телеканалу «Россия-24» генеральный директор авиакомпания «Аэрофлот» Михаил Полубояринов рассказл, что рассчитывает на возобновление рейсов в Египет в ближайшие дни.
«Заменить турецкий рынок довольно сложно, Египет ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать», - цитирует его слова ТАСС.
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