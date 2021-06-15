В Ростуризме заявили о перегруженности Черноморского побережья

10:07 15.06.2021

В аэропортах Черноморского побережья закончились слоты для приема новых авиарейсов

Побережье Черного моря максимально загружено отдыхающими, а в аэропортах заканчиваются слоты для приема новых рейсов, пишет газета "Известия".

По данным издания, так, маршрутная сеть полетов в аэропорту Симферополя уже достигла 63 направлений. В свою очередь в аэропорту в Сочи слотов уже нет, а аэропорт Анапы не не может подтвердить их на выполнение полетов в одно и то же время на все дни недели даже в неудобные для пассажиров часы.

"В связи с закрытием границ популярных иностранных курортов полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом", - цитирует газета своего собеседника.

По данным комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), на данный момент гостиницы 4–5 звезд в Сочи на июнь забронированы практически под завязку, а в бюджетных «трешках» осталось менее 5% свободных мест — 2–3% максимум.

"Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено", - отметила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

По ее словам, Ростуризм работает над диверсификацией внутренних направлений и форматов отдыха, так как в России "шикарные возможности для активного, экологического и культурно-познавательного туризма", однако отдых на море летом является "ключевы фокусом".