В Ростуризме заявили о перегруженности Черноморского побережья

В аэропортах Черноморского побережья закончились слоты для приема новых авиарейсов

Побережье Черного моря максимально загружено отдыхающими, а в аэропортах заканчиваются слоты для приема новых рейсов, пишет газета "Известия".

По данным издания, так, маршрутная сеть полетов в аэропорту Симферополя уже достигла 63 направлений. В свою очередь в аэропорту в Сочи слотов уже нет, а аэропорт Анапы не не может подтвердить их на выполнение полетов в одно и то же время на все дни недели даже в неудобные для пассажиров часы.

"В связи с закрытием границ популярных иностранных курортов полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом", - цитирует газета своего собеседника.

По данным комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), на данный момент гостиницы 4–5 звезд в Сочи на июнь забронированы практически под завязку, а в бюджетных «трешках» осталось менее 5% свободных мест — 2–3% максимум. 

"Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено", - отметила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

По ее словам, Ростуризм работает над диверсификацией внутренних направлений и форматов отдыха, так как в России "шикарные возможности для активного, экологического и культурно-познавательного туризма", однако отдых на море летом является "ключевы фокусом".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.06.2021, 16:12
    Гость: Читаем между строк

    В Ростуризме опрадывают возможный космический взлет цен с учетом инфляции и жадности тамошних барыг , не желающих вкладываться в расширение, некой мифической перегруженностью Черноморского побережья , особенно с учетом роста заражения вирусом.

  3. 15.06.2021, 15:59
    Гость: Уже и сейчас туда идут громадные инвестиции.

    Cлушай , нам одного сказочника хватает , за 21 год уже столько наслушались...

  4. 15.06.2021, 14:52
    Гость: вебкамеры

    не мешайте нагонять ажиотаж, со своими вебкамерами вы провоцируете снижение цен.

Все комментарии (15)
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