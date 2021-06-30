В ООН спрогнозировали восстановление туризма не раньше 2023 года

Туристический сектор сможет восстановиться полностью не раньше 2023 года. Соответствующий прогноз значится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), пишет газета "Известия".

Как отмечается в документе, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса число международных поездок сократилось на 73% по сравнению с 2019 годом. Потери в туризме и смежных отраслях составили 2,4 трлн долларов. 

Улучшения ситуации не ожидается и в текущем году. При этом восстановление туристических потоков является критически важным для малых островных государств, где в этом секторе работают большая часть населения.

Восстановление иностранного туризма возможно только при массовой вакцинации от COVID-19, отмечают в организации. 

Ранее, генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили заявил, что мировому туризму может потребоваться до четырех лет, чтобы оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2021, 15:17
    Гость: gvozd

    чтобы оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией коронавируса.
    -
    нет, не "пандемей"
    - Государством и Левыми партиями которые контролирют Государства и ВОЗ.
    нужен второй Нюрнберг - соучастники этой Аферы Должны быть Наказаны.

  2. 30.06.2021, 14:23
    Гость: Владимир С-Пб

    Да нихрена не восстановится
    Экономики стран падают, народ беднеет.
    Интересно, кто раньше загнется, страны, у которых специализация - туризм, или Боинг с Аэрбасом?

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