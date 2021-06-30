В ООН спрогнозировали восстановление туризма не раньше 2023 года

12:39 30.06.2021

Туристический сектор сможет восстановиться полностью не раньше 2023 года. Соответствующий прогноз значится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), пишет газета "Известия".

Как отмечается в документе, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса число международных поездок сократилось на 73% по сравнению с 2019 годом. Потери в туризме и смежных отраслях составили 2,4 трлн долларов.

Улучшения ситуации не ожидается и в текущем году. При этом восстановление туристических потоков является критически важным для малых островных государств, где в этом секторе работают большая часть населения.

Восстановление иностранного туризма возможно только при массовой вакцинации от COVID-19, отмечают в организации.

Ранее, генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили заявил, что мировому туризму может потребоваться до четырех лет, чтобы оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией коронавируса.