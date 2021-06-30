В ООН спрогнозировали восстановление туризма не раньше 2023 года
Туристический сектор сможет восстановиться полностью не раньше 2023 года. Соответствующий прогноз значится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), пишет газета "Известия".
Как отмечается в документе, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса число международных поездок сократилось на 73% по сравнению с 2019 годом. Потери в туризме и смежных отраслях составили 2,4 трлн долларов.
Улучшения ситуации не ожидается и в текущем году. При этом восстановление туристических потоков является критически важным для малых островных государств, где в этом секторе работают большая часть населения.
Восстановление иностранного туризма возможно только при массовой вакцинации от COVID-19, отмечают в организации.
Ранее, генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили заявил, что мировому туризму может потребоваться до четырех лет, чтобы оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией коронавируса.
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чтобы оправиться от финансового ущерба, нанесенного пандемией коронавируса.
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нет, не "пандемей"
- Государством и Левыми партиями которые контролирют Государства и ВОЗ.
нужен второй Нюрнберг - соучастники этой Аферы Должны быть Наказаны.
Да нихрена не восстановится
Экономики стран падают, народ беднеет.
Интересно, кто раньше загнется, страны, у которых специализация - туризм, или Боинг с Аэрбасом?
Папликашвилий ?!?
Ну,этому ушлепку можно верить :)))
О фабриках,заводах,полях и фермах лучше бы думали.