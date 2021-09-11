В Крыму решили построить новый курортный город
Власти Крыма планируют построить на побережье Черного моря новый курортный город, сообщил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов.
«Надо формировать базу для жилищного строительства и новых рекреационных кластеров, новых рекреационных городов. Сейчас под руководством [вице-премьера правительства России] Марата Хуснуллина и главы республики [Сергея Аксенова] рассматриваем и в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму. Курортного. <...> С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берут на себя государство и инвестор», — приводит его слова РБК.
Кабанов не стал приводить подробности или называть точное место строительства, отметив только, что речь идет о западном береге полуострова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мы, татары, молодцы!
Правильно, а то Шойгу, по совету святейшего, задумал строительство в Сибири и на Дальнем Востоке. Кому это нужно? То ли дело Крым!
Но если совсем пропадет самобытность Крыма, кто туда поедет отдыхать. Если толко сделать это город центром азартных игр типа Капчегая в Казахстане или Лас-Вегас в США, то может получиться. А что это идея, и в Сочи тоже можно. А то Сибирь???
В Крыму нужно не новый город строить, это решили сделать видимо для получения большого распила денег и потому, что денег много, которые отобрали у пенсионеров, сдвинув пенсионные возраст (хотя и один медведь после зимней спячки сказал "денег нет, но вы держитесь"), А НУЖНО:
1. Решить проблему сохранения воды, чтобы после ливней не топило города, а она собиралась в водоемы, сделать хорошую канализацию и ливневку.
2. Решить проблему снабжения водой - питьевой и для полива - эта проблема решается частично решением предыдущей проблемы.
3. Решить проблему выработки электроэнергии, чтобы она поступала не по кабелю из других регионов, а вырабатывалась на самом полуострове, так надежнее и нужно, чтобы каждый регион был по возможности самодостаточным. Тем более, что Крым - одно из лучших мест для создания зеленой энергетики - солнечной генерации и ветряков.
4. Отремонтировать дороги и инфраструктуру уже существующих городов.
сговорились что ли? Будут как в Китае, пустые стоять. А строить их будут, конечно узбеки, киргизы, таджики. Вот и поезд им прямой запускают. А нас уже никто не спрашивает... Мы отработанный материал... Нам маску, вакцину и на кладбище
Строительство городов становится модным)) Неисчерпаемое замыливание денег!