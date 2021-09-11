В Крыму решили построить новый курортный город

12:20 11.09.2021

Власти Крыма планируют построить на побережье Черного моря новый курортный город, сообщил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов.

«Надо формировать базу для жилищного строительства и новых рекреационных кластеров, новых рекреационных городов. Сейчас под руководством [вице-премьера правительства России] Марата Хуснуллина и главы республики [Сергея Аксенова] рассматриваем и в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму. Курортного. <...> С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берут на себя государство и инвестор», — приводит его слова РБК.

Кабанов не стал приводить подробности или называть точное место строительства, отметив только, что речь идет о западном береге полуострова.