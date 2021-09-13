В Египте появятся два новых туристических города

12:00 13.09.2021

Два новых туристических города появятся в Египте в ближайшие месяцы. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал министр туризма Египта Халед аль-Анани.

По его словам, первый город - Аль-Галяля - будет открыт примерно в 100 километрах от Каира ближе к Красному морю, второй - Аль-Аламин - расположится на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии.

Кроме того, власти Египта планируют связать все туристические зоны и города страны транспортными путями, в том числе дешевыми перелетами, скоростными дорогами, железнодорожными путями.

"Главная цель — предоставить туристам возможность посетить эти города и приехать не один раз, а много", - пояснил чиновник.

Он напомнил, что кроме популярных у россиян Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте есть и другие известные туристические города: Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага.

Министр напомнил, что помимо популярных у россиян Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте есть и другие «очень известные туристические города»: Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага. Они, по его словам, тоже принимают очень большое количество туристов.