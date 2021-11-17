Места Стамбула, которые должен увидеть каждый

Путешествия в другую страну позволяют человеку получить новые эмоции и познакомиться с новыми культурными пластами.

 Одним из самых распространенных и любимых мест россиян является Стамбул. В этой статье мы поговорим про ТОП-5 самых красивых мест бывшего Царьграда. Ознакомиться с экскурсионными программами можно на сайте https://www.sputnik8.com/ru/istanbul

Топ-4 мест Стамбула, которые должен посетить каждый

1. Дворец Топкапы. Пожалуй, это самое популярное место в городе. На протяжении четырехсот лет там жили правители-султаны Османской империи. В этот дворец было вложено огромное количество средств – трудов архитекторов и денежных вложений. Площадь дворца Топкапы занимает больше пятидесяти гектаров и в нее включены беседки, дворцы, сады, музей и гарем.

2. Мечеть-собор Айя-Софья, отличающаяся внутренним убранством, не оставит ни одного человека равнодушным. Снаружи она выглядит совершенно непримечательно, но внутренняя составляющая потрясает своими мозаичными византийскими иконами, исламскими надписями и гробницами правителей.

3. Одним из самых романтичных и загадочных мест города Стамбул является Цистерна Базилика. Возраст этого водохранилища превышает полторы тысячи лет. Этот памятник строили из мраморных колонн храмов Древней Греции, их насчитывается триста тридцать шесть. Большинство колонн сохранились в первоначальном виде с искусной резьбой и барельефами.

4. Мечеть Султанахмет поистине является символом Стамбула. У архитектора памятника была четкая цель – построить строение, превосходящее Айя-Софью с точки зрения не размеров, а изящества архитектурных форм. К ее особенностям можно отнести наличие шести минаретов (только несколько мечетей в мире имеют столько же минаретов) и использование в интерьере плиток голубого и белых цветов. Кстати, вход в Голубую мечеть бесплатный.
 

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