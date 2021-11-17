Туроператоры предупредили о риске банкротства 60% компаний
Российские туроператоры попросили продлить им отсрочку по выплате долгов туристам за несостоявшиеся туры, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Российского союза туриндустрии, ассоциации "Турпомощь", Общенационального союза индустрии гостеприимства и других организаций премьер-министру Михаилу Мишустину.
Отмечается, что подобная отсрочка действует до 31 декабря и если ее не продлить, то более 60% туроператоров, которые состоят в Едином федеральном реестре, грозит возможное банкротство.
В письме подчеркивается, что большая часть направлений по-прежнему закрыты для российских туристов. Среди них Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти вся Европа. По этой причине туроператоры не смогли исполнить в 2021 году свои обязательства перед туристами, которые они взяли на себя еще в 2020 году до пандемии.
Из 385 агентств по международному выездному туризму 230 работают в сфере приграничных поездок в ныне закрытые в связи с пандемией коронавируса страны.
Речь идет не о крупных компаниях, которые "массово продают пакеты в Турцию и Египет", а средние и малые, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. И у этих компаний нет сейчас возможности исполнить свои обязательства.
Подчеркивается, что часть несостоявшихся из-за пандемии туров все же удалось перенести на другие направления в России или за границей. Однако более половины оплаченных, но не реализованных туров все еще в подвешенном состоянии, и по многим из них туристы ждут возврата денег.
А у туроператоров этих денег нет, так как они перевели их иностранным партнерам, которые, в свою очередь, уже пустили их в оборот. Потребовать же средства назад нельзя, это "общемировая практика".
Авторы письма напоминают, что аналогичное постановление об отсрочке обязательств для авиакомпаний действует до мая 2023 года, поэтому туроператоры толком не получили возврата денег и за авиабилеты.
По оценке ассоциации "Турпомощь", суммарно туристические компании должны клиентам около 25 млрд руб. При этом совокупная сумма страховок и средств в фондах персональной ответственности — около 7 млрд руб., отметил он.
В правительстве получили обращение турбизнеса и сообщили изданию, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По планам Шваба, не мытьём, так катанием, банкротят малый бизнес и обирают людей! А заодно и поездки между странами сворачивают!
Меньше заразы будет в России. От этого для России ни какого ущерба, а для РФ небольшое падение ВВП. В РФ почти ни чего полезного не делается для жизни людей. Если что то и делается, то для войны и ради денег, а не людей.
Сегодня жена купила швабру: комплектующие - Италия, поставка Германия, сборка и упаковка под надзором немецкой фирмы в Москве; в комплекте перчатки х/б - Пакистан, резиновые перчатки - Малазия: поставка в торговую сеть Москва; Москва, вроде бы, как производитель изделия получается. Черенки для лопат Китай поставляет из сибирского леса. Вот так и барствуем за счет природных богатств России.
Господи, кому сейчас, в 2021 году нужны эти питекантропы-продукт 90-х)). Давно все нормальные люди сами бронируют он-Лайн билеты и отели, а экскурсии берут на местах, у местных. Так что ни разу не жаль эти лавочки ))
Чем больше банкротств, тем лучше! В принципе, любой бизнес должен быть обанкрочен, кроме крупного. Это правило монополизации, что сейчас и происходит. Наша страна, это страна крупнейших монополий, этак Америка 20-х г.г. прошлого века. Чем монополистичнее экономика, тем она менее конкурентноспобна, а значит более бедно живёт основная масса жителей страны. Идёт повальное вымирание населения, замена его на представителей нетитульных национальностей. Это хорошо с точки зрения управления. Это укрепляет правящий режим, что вполне хорошо и с точки зрения силовых и судейских систем (они закрыты, там тотальное кумовство, извне туда не приходят).
Отсюда вывод. Чем страна беднее, тем она устойчивее. Стабильность вывоза капиталов и богатств страны в западные страны сейчас просто поразительна. Одного золота вывозится каждый год десятками, если не сотнями тонн.
Вывод второй. Горизонт планирования существования основной массы граждан РФ в настоящее время очень короткий. И население будет представлена через 20-30 лет в основном остатками пенсионеров, которые умудрились выйти на пенсию ещё по советским лекалам. Остальные - всё. Их судьба незавидна и предрешена. Единственно, кого будет много, это представители бюджетных и силовых структур. Демографы видимо это рассчитают, но по ходу в общей массе населения их может дойти до трети, или даже половины.
Вывод третий. Чтобы спасти будущую Россию надо постараться лучших мальчиков и девочек отправить учиться на Запад или Восток.
"Общемировая практика, пустили их в оборот" и прочее ля-ля. Сказали бы просто, мы с заграницей ничего сделать не хотим/не можем, потому опять наёжим, кого сможем, т.е. клиентов.
Что удивляет, кто этими агентствами пользуется и зачем. Цены у них на 90%+ направлений дороже, чем делать всё самому. Дешевле очень редко и с очень плохим выбором чем, куда и когда. А риски пользования ими кратно выше.