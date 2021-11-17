Туроператоры предупредили о риске банкротства 60% компаний

08:45 17.11.2021

Российские туроператоры попросили продлить им отсрочку по выплате долгов туристам за несостоявшиеся туры, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Российского союза туриндустрии, ассоциации "Турпомощь", Общенационального союза индустрии гостеприимства и других организаций премьер-министру Михаилу Мишустину.

Отмечается, что подобная отсрочка действует до 31 декабря и если ее не продлить, то более 60% туроператоров, которые состоят в Едином федеральном реестре, грозит возможное банкротство.

В письме подчеркивается, что большая часть направлений по-прежнему закрыты для российских туристов. Среди них Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти вся Европа. По этой причине туроператоры не смогли исполнить в 2021 году свои обязательства перед туристами, которые они взяли на себя еще в 2020 году до пандемии.

Из 385 агентств по международному выездному туризму 230 работают в сфере приграничных поездок в ныне закрытые в связи с пандемией коронавируса страны.

Речь идет не о крупных компаниях, которые "массово продают пакеты в Турцию и Египет", а средние и малые, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. И у этих компаний нет сейчас возможности исполнить свои обязательства.

Подчеркивается, что часть несостоявшихся из-за пандемии туров все же удалось перенести на другие направления в России или за границей. Однако более половины оплаченных, но не реализованных туров все еще в подвешенном состоянии, и по многим из них туристы ждут возврата денег.

А у туроператоров этих денег нет, так как они перевели их иностранным партнерам, которые, в свою очередь, уже пустили их в оборот. Потребовать же средства назад нельзя, это "общемировая практика".

Авторы письма напоминают, что аналогичное постановление об отсрочке обязательств для авиакомпаний действует до мая 2023 года, поэтому туроператоры толком не получили возврата денег и за авиабилеты.

По оценке ассоциации "Турпомощь", суммарно туристические компании должны клиентам около 25 млрд руб. При этом совокупная сумма страховок и средств в фондах персональной ответственности — около 7 млрд руб., отметил он.

В правительстве получили обращение турбизнеса и сообщили изданию, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.