Города, входящие в Золотое Кольцо России

Сейчас внутренний туризм набирает свои обороты.

 Действительно, гораздо выгоднее с точки зрения экономики путешествовать по России, чем тратить баснословные суммы во время путешествия за рубежом. Так же не стоит упускать из вида то, что Россия – огромная страна, имеющая свои мировые по величине достопримечательности. В этой статье мы поговорим про Золотое кольцо России, которое является, пожалуй, самым разрекламированным туристическим маршрутом России и не только (источник-сайт Село.про)

Немного истории

Вторая Мировая Война внесла определенные коррективы в архитектуру городов, находившихся западнее Москвы – они превратились в руины, однако, те, что были восточнее, сохранили свои исторические памятники архитектуры. Эти населенные пункты имеют кольцевой маршрут осмотра, к тому же, они имеют одни из самых древних церквей и других произведений искусства.

Маршрут состоит из восьми городов, на данный момент, вопросы его расширения стоят достаточно остро. Сейчас коротко пробежимся по основным памятникам Золотого Кольца:

1. Сергиев посад, находящиеся в примерно в одном часе езды от Москвы. Основной туристических объект – Троице-Сергиева лавра, являющаяся древнейшим духовным центром Древней Руси. В ней находятся иконы Андрея Рублева и охраняются ЮНЕСКО.
2. Переславль-Залесский, в котором находится Белокаменный кремль и множество старинных храмов и музеев;
3. Великий Ростов, который с древнейших времен считался культурным центром Древней Руси.
4. Ярославль, чей исторический центр входит в состав всемирного наследия ЮНЕСКО. Там есть так называемый «нулевой километр», являющийся древнейшим началом туристического маршрута, ведь Ярославль – старейший город Золотого кольца.
5. Кострома, «королевой города» является река Волга, ведь к ней ведут все улицы. В этом городе вы сможете посетить Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
6. Иваново, который стал известным благодаря текстильной промышленности и интересными конструктивистскими памятниками – «Дом подкова» и «Дом-корабль».
7. Суздаль – маленький город, наполненный храмами и монастырями. В нем находится первое белокаменное здание Древней Руси – церковь Бориса и Глеба.
8. Владимир. Основные памятники – Успенский собор с росписью А.Рублева, Музей-диорама.
 

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