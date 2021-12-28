Россияне потратили на «вакцинные туры» за рубеж около 310 млн рублей

19:01 28.12.2021

Более 6 тыс. россиян выезжали за границу для вакцинации от коронавируса зарубежными препаратами, совокупная сумма трат на такие туры составила около 310 млн рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Точной статистики, сколько наших соотечественников уже побывали за рубежом в прививочных турах, нет. Но, по оценкам туроператоров, их суммарное количество более 6 тыс. человек. Учитывая среднюю стоимость тура, можно предположить, что россияне потратили на вакцинные туры совокупно около 310 млн рублей", - цитирует сообщение АТОР ТАСС.

Прививочные туры за границу появились в продаже в сентябре. Туроператоры еженедельно обрабатывают от 20 до 100 заявок от желающих вакцинироваться за рубежом. Сделать это можно в Сербии, Хорватии, Греции, Словении, Болгарии, Германии и Армении. При этом чаще всего россияне отправляются за прививкой в Хорватию. Это обусловлено возможностью бесплатной вакцинации разными препаратами - Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и AstraZeneca, разнообразием вариантов авиаперелета и возможностью оформления визы в Москве и регионах, объяснили в ассоциации.

На втором месте по количеству бронирований вакцинных туров Сербия, где можно привиться такими препаратами, как Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm, на третьем - Болгария, где можно привиться вакциной Pfizer и однокомпонентным препаратом Johnson & Johnson.

"По статистике туроператоров, в основном россияне предпочитают вакцинироваться за рубежом однократной вакциной Johnson & Johnson, что вполне объяснимо. В этом случае нужно приехать в Загреб, Афины или Софию один раз, в то время как для вакцинации двухкомпонентным препаратом, например, в Сербии, потребуется две поездки", - подчеркнули в АТОР.

Эксперты выяснили, что наибольшим спросом вакцинные туры пользуются у жителей Москвы и Подмосковья - 80-90% запросов.