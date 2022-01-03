Названы популярные направления россиян для празднования Нового года

Наиболее популярными направлениями для празднования нового 2022 года у россиян оказались Сочи, Армения, а также Мальдивские и Сейшельские острова, сообщает ТАСС со ссылкой на данные консьерж-сервиса RS TLS.

Среди направлений внутри страны для новогоднего путешествия россияне чаще всего выбирали Сочи и другие курортные города Краснодарского края, а также Санкт-Петербург, Золотое кольцо России и Калининград.

При этом на фоне не снижающегося интереса россиян к путешествиям по своей стране возрос спрос на поездки в ближнее зарубежье. На новогодние каникулы лидером спроса в этой категории стала Армения.

По спросу на зарубежные поездки лидирует пляжный отдых в теплых странах. Так, среди стран дальнего зарубежья в новогоднем сезоне 2021-2022 года лидером по количеству оформленных путевок стали Мальдивские и Сейшельские острова. На втором месте по популярности оказалась Доминиканская Республика. 

Замыкает тройку лидеров по спросу также пляжный отдых - на острове Маврикий в Индийском океане.

Вслед за этими странами по числу оформленных путевок следуют страны для экскурсионных туров. Эту категорию открывают ОАЭ, в частности Дубай. Далее следуют Иордания и Марокко.

Кроме того, в число самых динамично растущих направлений по спросу попала Словению, где преобладает горнолыжный спорт, зимние виды отдыха, а также экскурсионные программы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.01.2022, 17:34
    Гость: Евгений В.

    Наиболее популярными направлениями для празднования нового 2022 года у россиян оказались Сочи, Армения, а также Мальдивские и Сейшельские острова. Это для каких россиян? Кремлевских чиновников, депутатов, членов СФ? Главных полицаи и гвардейцы не ездили, дома праздновали, они охраняли Красную площадь. Банкирам и олигархам тоже не до этого праздника, тем более для них праздник 25 декабря в кругу семьи в США и Европе. Они в Сочи не ездят, там им делать нечего.

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