Названы популярные направления россиян для празднования Нового года

12:49 3.01.2022

Наиболее популярными направлениями для празднования нового 2022 года у россиян оказались Сочи, Армения, а также Мальдивские и Сейшельские острова, сообщает ТАСС со ссылкой на данные консьерж-сервиса RS TLS.

Среди направлений внутри страны для новогоднего путешествия россияне чаще всего выбирали Сочи и другие курортные города Краснодарского края, а также Санкт-Петербург, Золотое кольцо России и Калининград.

При этом на фоне не снижающегося интереса россиян к путешествиям по своей стране возрос спрос на поездки в ближнее зарубежье. На новогодние каникулы лидером спроса в этой категории стала Армения.

По спросу на зарубежные поездки лидирует пляжный отдых в теплых странах. Так, среди стран дальнего зарубежья в новогоднем сезоне 2021-2022 года лидером по количеству оформленных путевок стали Мальдивские и Сейшельские острова. На втором месте по популярности оказалась Доминиканская Республика.

Замыкает тройку лидеров по спросу также пляжный отдых - на острове Маврикий в Индийском океане.

Вслед за этими странами по числу оформленных путевок следуют страны для экскурсионных туров. Эту категорию открывают ОАЭ, в частности Дубай. Далее следуют Иордания и Марокко.

Кроме того, в число самых динамично растущих направлений по спросу попала Словению, где преобладает горнолыжный спорт, зимние виды отдыха, а также экскурсионные программы.