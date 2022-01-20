Египет - 2022: как выбрать лучший отель

16:53 20.01.2022

Омикрон не смог напугать европейских туристов: гостиницы Хургады, Марса Алам и Шарм эль Шейха стремительно заполняются гостями из Великобритании, Германии, Италии.

Чем больше туристов – тем меньше мест в топовых отелях. На сайте турагенства АНЕКС Тур актуальные туры в Египет на сезон 2022 года разлетаются невероятно быстро. Как онлайн выбрать отель в Египте и получить максимум позитивных эмоций на отдыхе?

Респектабельные отели Египта с концепцией 16+

Набирающий популярность тренд Adult Only: спокойный отдых без детского визга в бассейне, на пляже и в ресторане. Полный релакс, респектабельное окружение, йога, легкие физические нагрузки, комфортные СПА.

Концепция 16+ успешно реализована в нескольких сетевых отелях на Красном море:

Sunrise Grand Select Romance Resort Sahl Hasheesh 5* - помпезное здание в безветренной бухте Сахл-Хашиш, популярны номера Jacuzzi Suite, поблизости есть поле для гольфа;

Meraki Resort 4* - молодежный клубный отель с полноценной спортивной инфраструктурой и собственным пляжем расположен вблизи Старого города Хургады;

The Three Corners Ocean View 4* - концептуальный комплекс Abu Tig Marina Эль Гуны с интересными ночными шоу и двумя пляжами;

Baron Palms Resort Sharm El Sheikh 5* - роскошный бутик-отель в защищенной от ветра бухте Рас-Насрани с отличным рифом и длинным, более 600 метров, пляжем;

Rixos Sharm El Sheikh 5* - просторная территория, возможность пользоваться аквапарком, два ночных клуба, всего 8 км от аэропорта Шарм эль Шейх;

Steigenberger Pure Lifestyle 5* - большая территория, пять бассейнов, восемь баров, отличные условия для романтического и релакс-отпуска.

Отели Египта в безветренных бухтах

Хотя заботливые отельеры прикрывают шезлонги на пляже специальными плетеными ширмами, многие туристы предпочитают зимний отдых в защищенных от ветра бухтах.

Если в планах визит в Шарм-эль Шейх, обратите внимание на бухты Наама-Бей, Рас-Умм-Сид и Шарм-эль Майя. Их аэропорта Хургады лучше отправляться в отели, расположенные в бухте Макади Бей и Сахл Хашиш. Выбрать отель просто: на сайте АНЕКС Тур есть фильтр «безветренная бухта».

Отели Египта с лучшими рифами

Любимое развлечение детей и взрослых – наблюдение за рыбками, сноркелинг, фотоохота за муренами, барракудами и скатами. Увы, за годы активного посещения многие коралловые рифы на побережье превратились в пустынные каменные скалы.

Менеджеры АНЕКС Тур подскажут гостиничные комплексы с пляжами, на которых сохранились живые коралловые рифы, по красоте не уступающие заповеднику Рас-Мохаммед. Любители дайвинга выбирают Дахаб, Марса-Алам, Эль Кусейр.

В Шарм-эль-Шейхе есть несколько отелей с отличными рифами:

Stella Di Mare Beach Hotel & Spa;

Grand Oasis Resort;

Jaz Fanara Resort & Residence;

Concorde El Salam Front Area;

Club Reef:

Coral Hills Resort Sharm El Sheikh.

Важно! Многие рифы расположены в местах с сильным течением и не подходят для отдыха с маленькими детьми. Заранее изучайте пляжи отелей на онлайн-картах и фотографиях, читайте реальные отзывы туристов: АНЕКС-Тур синхронизировал отзывы с порталом Турправда.

Драйвовые отели Египта с аквапарками

Веселый отдых с привкусом адреналина нравится и взрослым, и детворе. Небольшие горки и джакузи найдутся практически в каждом отеле уровня 5*. В Шарме популярны аквапарки Cleo c миниатюрной пирамидой и Sea Club с аттракционами «Черная дыра» и «Цунами». В Хургаде – Jungle, Titanic.

Полноценные аквапарки с разнообразными водными развлечениями найдете в отелях Royal Albatros Moderna, Sunwing Waterworld Makadi, Albatros Aqua Blue, Makadi Water World. Читайте отзывы, изучайте фото, выбирайте лучшие цены на пакетные туры и отдыхайте в своем ритме.