Власти предложили россиянам альтернативу отдыху в Европе

© KM.RU, Алексей Белкин

Альтернативой зарубежным курортам нынешним летом станут места отдыха в более чем 10 регионах и двух федеральных округах России. Организаторам отдыха в них правительство РФ выделило специальную поддержку, а для туристов ввело кэшбек и расширило направления чартерных рейсов. 

Из-за спецоперации на Украине до 26 марта в целях безопасности приостановлено воздушное сообщение с югом страны, в рамках санкций против РФ запрещены авиаперелеты в Европу, многие страны ограничили выдачу виз для россиян. Изменения привели к коррекции пассажиропотоков.

Несмотря на это, наиболее востребованными направлениями отдыха внутри России, по прогнозу туроператоров, в этом сезоне останутся Краснодарский край и Крым. На сайте Ростуризма сообщается, что отели и санатории этих регионов продолжают принимать гостей. Но доехать до места отдыха можно только автотранспортом из аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод. РЖД запустила дополнительные поезда. По данным вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, примерно 60% россиян в этом сезоне поедут на черноморское побережье, пишет URA.RU.

Вместе с югом страны большой популярностью будет пользоваться экскурсионный отдых в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, полагают представители отрасли. Туристы в последние годы заново открыли Северный Кавказ, Карелию, Пермский край, Псковскую и Свердловскую области. Наибольшую динамику в прошлом году показали Дагестан, Мурманская и Калининградская области, Тюмень. Много отпускников ожидается на Дальнем Востоке.

Начала работать программа субсидирования чартерных авиаперевозок — государство оплачивает туроператорам часть затрат на перелеты в места отдыха. На сайте Ростуризма есть информация о зимней программе авиачартеров, которые выполняются с февраля. В программе — полеты на Дальний Восток (Сахалин, Камчатка, Курилы), в Бурятию (озеро Байкал), в Мурманскую область, в Карелию, в Татарстан, в Кемеровскую область и Тюмень.

На весну Ростуризм анонсировал продление полетов в Тюмень, Казань и Карелию, летом — в Бурятию и на Сахалин. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 19.03.2022, 22:59
    Гость: евероятные красоты Камчатки,

    А сколько стоит сейчас до Камчатки?
    Размечатлись, понимаешь....

Все комментарии (22)
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