Россия запускает альтернативу «Зеленой карте» для поездок в КНР и Монголию

Автомобильный пункт пропуска Хуньчунь

Российские автовладельцы в скором времени смогут свободно передвигаться по территории Китая и Монголии, используя систему международного автострахования «Синяя карта» — отечественный аналог европейской «Зеленой карты».

Как сообщил газете «Известия» исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, Москва и Пекин уже согласовывают детали возможного присоединения КНР к новой страховой инициативе. Аналогичные переговоры также ведутся с представителями Монголии.

Напомним, «Синяя карта» была разработана Россией после того, как летом 2023 года ее участие в европейской системе «Зеленая карта» было приостановлено. Новая система ориентирована на страны, поддерживающие партнерские отношения с РФ.

Первой к проекту присоединилась Белоруссия. После анализа ее опыта решение о вступлении в систему планируют принять Казахстан и Киргизия. По мнению экспертов, круг потенциальных участников может расшириться — интерес к инициативе проявляют также Марокко и Тунис. 

В числе государств, с которыми ранее обсуждались перспективы интеграции в систему, — Армения, Азербайджан и Турция. Таким образом, «Синяя карта» постепенно становится основой новой международной платформы автострахования, формирующейся вне рамок ЕС.

Для справки: «Зеленая карта» представляет собой универсальный страховой полис, действующий на территории 48 стран и заменяющий необходимость оформления отдельных страховок при въезде в каждую страну. Россия была исключена из этой системы с 30 июня 2023 года в связи с санкционными ограничениями.

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