Иран ужесточил правила въезда для российских туристов

Иран ужесточил визовые правила. Российские туристы не смогут напрямую подать заявление на визу в консульство или оформить электронную визу. Это можно будет сделать только через иранские компании или их партнеров – российских туроператоров, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство Ирана в Москве.

Изменения касаются самостоятельных туристов, которые ранее могли подать заявление на визу без участия туркомпаний. Согласно обновленным визовым правилам, сделать это будет невозможно. И теперь нужно будет обращаться к иранским туристическим агентствам. Это же касается и бронирования отелей в стране.

Ирану пришлось ввести такие ограничения в связи с обострением конфликта в регионе Ближнего Востока, чтобы предотвратить въезд нежелательных лиц, отметили в консульстве Ирана в Москве.

Ранее Иран обвинил Россию в помощи Израилю во время 12-дневного конфликта. По словам члена Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейеда Мохаммада Садра, Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.08.2025, 16:02
    Гость: Анна

    Вот про технологии СШа бы написали,с американцами ты хочешь дружитьЗАТО ИРАН ХОЗЯИН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА,а твои американцы хозяева лишь в ...ропе.

  4. 30.08.2025, 15:30
    Гость: профессионал

    "Иран обвинил Россию в помощи Израилю" Что-то здесь очень сильно не так. Во-первых с какой это стати Россия будет помогать Израилю? Во-вторых - откуда у России секретные сведения о ПВО Ирана? Иран - независимая страна и не отчитывается ни перед кем (а комплексы ПВО у него наверняка есть и мобильные). Конечно может быть крот в кремле или правительстве России, но кротов и в самом Иране полно. От этого обвинения за версту несёт провокацией. Обвинение абсолютно бездоказательное. А кто в последнее время бросается бездоказательными обвинениями? - Правильно, Украина и запад. И вот у России просто нет мотивации - для чего помогать Израилю? А вот у запада мотивация есть - поссорить Россию и Иран. А уж на то чтобы купить этого Садра - такие деньги запад найдёт легко.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Сергей Переслегин: «Проблема не в том, что дети перегружены, – проблема, что они перегружены имитацией!»
Налоги вырастут? Причина – огромная дыра в Соцфонде и фонде ОМС
Official White House Photo by Daniel Torok
Дипломаты должны уметь показывать зубы. Почему мы опять в обороне?
Российская альпинистка на пике Победы признана пропавшей без вести
Избранное
Школьные эксперименты будут проводить в VR-очках
Челябинские панки предложили выдвинуть Лешу Закона в президенты
Ответственность поручителя по кредиту
Шпинат. Почему это растение - настоящая кладезь витаминов?
Участники фестиваля в честь «Сектора Газа» раскрыли тайну мистических песен Юрия Хоя
Вадим Репин и Кремлевский оркестр, 21 февраля, Большой зал консерватории
«Чиж и Со», 24 октября, «ГлавКлуб»
Катерина Исаева показала «Абсолютную приватность»
Русская Правда «Не война» (интернет-сингл)
Станет ли прививка от коронавируса поголовной «обязаловкой»?
Махно «Прошлогодний снег» (переиздание + тестовый тираж)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации