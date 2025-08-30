Иран ужесточил правила въезда для российских туристов
Иран ужесточил визовые правила. Российские туристы не смогут напрямую подать заявление на визу в консульство или оформить электронную визу. Это можно будет сделать только через иранские компании или их партнеров – российских туроператоров, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство Ирана в Москве.
Изменения касаются самостоятельных туристов, которые ранее могли подать заявление на визу без участия туркомпаний. Согласно обновленным визовым правилам, сделать это будет невозможно. И теперь нужно будет обращаться к иранским туристическим агентствам. Это же касается и бронирования отелей в стране.
Ирану пришлось ввести такие ограничения в связи с обострением конфликта в регионе Ближнего Востока, чтобы предотвратить въезд нежелательных лиц, отметили в консульстве Ирана в Москве.
Ранее Иран обвинил Россию в помощи Израилю во время 12-дневного конфликта. По словам члена Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейеда Мохаммада Садра, Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С такой что унас в правительстве евреи губернаторы -евреи.
Вот про технологии СШа бы написали,с американцами ты хочешь дружитьЗАТО ИРАН ХОЗЯИН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА,а твои американцы хозяева лишь в ...ропе.
дело тонкое.
"Иран обвинил Россию в помощи Израилю" Что-то здесь очень сильно не так. Во-первых с какой это стати Россия будет помогать Израилю? Во-вторых - откуда у России секретные сведения о ПВО Ирана? Иран - независимая страна и не отчитывается ни перед кем (а комплексы ПВО у него наверняка есть и мобильные). Конечно может быть крот в кремле или правительстве России, но кротов и в самом Иране полно. От этого обвинения за версту несёт провокацией. Обвинение абсолютно бездоказательное. А кто в последнее время бросается бездоказательными обвинениями? - Правильно, Украина и запад. И вот у России просто нет мотивации - для чего помогать Израилю? А вот у запада мотивация есть - поссорить Россию и Иран. А уж на то чтобы купить этого Садра - такие деньги запад найдёт легко.
Там есть "туристы" ?!?это надо умишка лишиться...