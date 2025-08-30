Иран ужесточил правила въезда для российских туристов

13:07 30.08.2025

Иран ужесточил визовые правила. Российские туристы не смогут напрямую подать заявление на визу в консульство или оформить электронную визу. Это можно будет сделать только через иранские компании или их партнеров – российских туроператоров, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство Ирана в Москве.

Изменения касаются самостоятельных туристов, которые ранее могли подать заявление на визу без участия туркомпаний. Согласно обновленным визовым правилам, сделать это будет невозможно. И теперь нужно будет обращаться к иранским туристическим агентствам. Это же касается и бронирования отелей в стране.

Ирану пришлось ввести такие ограничения в связи с обострением конфликта в регионе Ближнего Востока, чтобы предотвратить въезд нежелательных лиц, отметили в консульстве Ирана в Москве.

Ранее Иран обвинил Россию в помощи Израилю во время 12-дневного конфликта. По словам члена Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейеда Мохаммада Садра, Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране.