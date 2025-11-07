Еврокомиссия запретила выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам
Европейская комиссия (ЕК) ограничила выдачи многократных шенгенских виз россиянам, запрет вступит в силу 8 ноября, сообщает РИА Новости.
Теперь гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что "позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности", отметили в ЕК.
При этом уже выданные многократные шенгенские визы останутся действительны, однако отдельные страны объединения смогут сокращать их действие.
Все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и высокий уровень контроля, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. По его утверждению, это будет способствовать "целостности и безопасности" Шенгенской зоны.
В ЕК пояснили, что решение приняли после одобрения всеми государствами-членами Визового комитета.
