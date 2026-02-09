В Росавиации заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с США

Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения с США, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что при взаимном возобновлении авиасообщения у американских перевозчиков буду более комфортные условия. Им не придется облетать Европу, поэтому они потратят на полет меньше времени.

Ядров подчеркнул, что решение зависит от снятия ограничений. Российская сторона должна быть уверена, что воздушные суда не будут арестованы, а также будет произведен весь комплекс их обслуживания, пишут «Ведомости».

25 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не достигли прогресса в переговорах по взаимному возвращению дипломатической собственности и возобновлению прямого авиасообщения.

  1. 09.02.2026, 23:03
    Гость: Европеец

    Его помощь в Европе не нужна. Половина Европы имеет более высокий уровень жизни чем в США.

  2. 09.02.2026, 20:58
    Гость: Европейцу

    Да, это верно, вам он (Трамп) уже не помог и не поможет. Ну а мы как-нибудь сами обойдемся без помощи убогих.

  3. 09.02.2026, 20:47
    Гость: Юри_й

    ну так эти чиновники и есть лицо нашего государства, тебя что то сми не цитируют и с западными лидерами ты не общаешься.

  4. 09.02.2026, 19:51
    Гость: Европеец

    Нам тут вас не нужно - подхалимаж напрасен. Проситесь в Америку - Трамп подхалимаж любит, но не факт что поможет.

  5. 09.02.2026, 19:23
    Гость: А чо?

    Ента, как еë, росавиация была когда-то неготова подлечь под, к примеру, FAA? О чëм вообще спитч?
    А, понятно, чтоб не забыли, что у нас тут есть хоть какая-никакая авиа администрация.
    Вообще, ощущение, что вертикаль готовится к большому шухеру, и каждый, в меру сил, старается туды-сюды соломку подстелить..

