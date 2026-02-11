Российских туристов призвали воздержаться от поездок на Кубу

20:36 11.02.2026

В связи с топливным кризисом на Кубе Министерство экономического развития РФ выпустило официальную рекомендацию для российских туристов и представителей туриндустрии. Ведомство советует гражданам воздержаться от поездок на остров с туристическими целями, а туроператорам - временно прекратить продажу туров и отдельных услуг по этому направлению.

Решение принято на основании официальных сообщений посольства и генконсульства РФ в Гаване, а также информации Росавиации.

Туроператорам также предписано разъяснять клиентам, уже заключившим договоры, актуальную обстановку и возможные варианты действий - изменение сроков поездки или расторжение договора с возвратом средств.

Pegas Touristik уже прекратил продажу туров на Кубу и предлагает клиентам перенос даты поездки или оформление возврата. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, аналогичные меры приняли и другие компании, пишут «Ведомости».

Авиаперевозчики также корректируют расписание. «Россия» и Nordwind с 12 февраля приостанавливают полетные программы на Кубу. В ближайшие дни авиакомпания «Россия» выполнит часть рейсов с загрузкой только на обратном направлении - из Гаваны и Варадеро в Москву - для обеспечения вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на острове. После этого полетная программа авиакомпании будет временно приостановлена до изменения ситуации, сообщает ТАСС.

9 февраля на фоне энергетического кризиса власти Кубы уведомили авиакомпании о том, что в девяти международных аэропортах страны в течение месяца - с 10 февраля по 11 марта - не будет топлива Jet A-1 для самолетов.

Отсутствие Jet A-1 вынуждает авиакомпании доставлять дополнительное топливо из аэропортов вылета, совершать технические остановки в третьих странах для дозаправки или отменять рейсы.

Главной причиной энергетического кризиза называют прекращение поставок нефти из Венесуэлы после задержания Николаса Мадуро и последовавших санкционных мер со стороны США.