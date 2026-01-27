Что дает гражданство Румынии в 2026 году: возможности второго паспорта

19:18 27.01.2026

В статье расскажем о плюсах гражданства Румынии, разберем отзывы, программы получения а также рассмотрим какие привилегии можно получить с румынским гражданством в 2026 году.

В последние годы второе гражданство все чаще рассматривается как правовой статус, расширяющий личные и финансовые возможности человека за пределами страны проживания. В этом контексте румынский паспорт заслуженно считается одним из наиболее функциональных в Европе — прежде всего благодаря членству Румынии в ЕС и полному объему прав гражданина Евросоюза.

Важно подчеркнуть: оформление гражданства Румынии не обязывает к смене места жительства, отказу от текущего гражданства или немедленному переезду. На практике многие используют этот статус как дополнительный юридический ресурс — и делают это вполне законно и рационально.

Возможности румынского гражданства за пределами Румынии

Ключевая ценность румынского паспорта заключается в том, что он автоматически наделяет владельца гражданством Европейского союза. Это означает:

Право свободного проживания в любой стране ЕС без ограничений по срокам и без оформления ВНЖ или рабочих разрешений. Гражданин Румынии может легально находиться, работать и вести деятельность в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах ЕС на тех же условиях, что и местные жители.

Полный доступ к европейскому рынку труда. В отличие от иностранцев, гражданин ЕС не зависит от квот, приоритетов для местных специалистов и разрешений от миграционных ведомств. Это особенно актуально для квалифицированных специалистов, предпринимателей и управленцев.

Банковская и финансовая свобода в Европе. Для граждан ЕС доступны полноценные счета в европейских банках, платежные системы, инвестиционные и страховые продукты. В условиях действующих ограничений это один из наиболее практичных аргументов в пользу второго паспорта.

Безвизовые поездки по миру. Паспорт Румынии открывает безвизовый или упрощенный въезд примерно в 170+ стран, включая государства Шенгенской зоны, Великобританию, Японию, Южную Корею, Гонконг, Швейцарию, а также США (по ESTA). Это существенно упрощает деловые и личные поездки.

Европейская медицинская защита. Граждане Румынии имеют право оформить Европейскую карту медицинского страхования (EHIC), которая позволяет получать необходимую медицинскую помощь в большинстве стран Европы на условиях, предусмотренных для местных жителей.

Доступ к общеевропейским программам. Владельцы румынского паспорта могут участвовать в образовательных, предпринимательских и инвестиционных инициативах ЕС — от обучения до программ поддержки бизнеса и стартапов.

На практике многие россияне используют эти возможности точечно: для ведения бизнеса, международных расчетов, обучения детей, медицинских услуг или свободного передвижения — без демонстративной смены образа жизни.

Как работает второй паспорт

Румынское гражданство в качестве второго — это прежде всего юридическая нейтральность и выбор. Оно не отменяет связь с первой страной, но позволяет действовать гибко в международной среде, снижать правовые и финансовые ограничения, планировать будущее без резких решений.

Такой подход особенно характерен для людей, которые предпочитают действовать расчетливо: иметь альтернативу, но использовать ее только при необходимости.

Какие преимущества дает гражданство непосредственно в Румынии

Хотя основной интерес часто связан с возможностями за пределами страны, сам статус гражданина Румынии дает и ряд внутренних прав:

отсутствие ограничений по срокам проживания;

право на бесплатное образование в государственных вузах;

доступ к системе медицинского страхования, включая льготные и бесплатные программы;

социальную поддержку для отдельных категорий граждан;

благоприятный налоговый режим для микропредприятий (налог на прибыль 1–3 %);

возможность получать государственную и европейскую поддержку для бизнеса.

При этом пользоваться этими правами можно по мере необходимости — без обязательства постоянно проживать в стране.

Гражданство Румынии в 2026 году — это про расширение вашего правового пространства. Именно поэтому все больше людей рассматривают его как второй паспорт: инструмент, который работает в нужный момент и дает законные преимущества в Европе и за ее пределами.

Рациональный подход, правовая чистота и умение использовать возможности — именно так сегодня выглядит современное отношение ко второму гражданству.

Вопросы гражданства требуют точного понимания законодательства и актуальной практики. Тем, кто рассматривает румынское гражданство как второй статус, важно опираться на проверенную правовую информацию. Если нужно общее представление о том, как выглядит процедура и из каких этапов она реально состоит, можно посмотреть описание на одном из профильных сайтов, например: https://international.business/ro/grazhdanstvo-rumynii/.