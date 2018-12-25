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Руководство женской колонии отстранено из-за рабского труда заключенных

11:16 25.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Руководство исправительной колонии №14 в Мордовии отстранено от исполнения обязанностей по итогам внезапной проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщает "Интерфакс".

По данным информагентства, проверка была направлена в исправительное учреждение с целью проверки показаний бывшей заключенной этой колонии о невыносимом режиме принудительного труда. Проверка полностью подтвердила данную информацию.

"По итогам проверки центральным аппаратом ФСИН начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей. Все собранные материалы переданы в следственные органы", - заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

По данным ФСИН, женщин заставляли работать с 7 утра и до часу ночи. Они были обязаны обшивать лично начальника колонии, его детей, а также знакомых коммерсантов, которых он приводил в учреждение. При этом женщинам угрожали, что за малейший брак их посадят в карцер и оставят без еды.

Ранее информация о невыносимых условиях труда в этой колонии поступала от осужденной участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. Однако проведенные проверки не смогли доказать правдивость слов Толоконниковой. Тогда было принято решение провести внезапную проверку.

В ФСИН отметили, что когда московские специалисты приступили к изъятию видеоархива, он у них на глазах начал уничтожаться из компьютерной сети колонии. "Единственное, что они смогли сделать - это сорвать с груди одного из охранников видеорегистратор, а также изъять коробку с видеорегистраторами предыдущей смены", - рассказали в ведомстве. Полученная информация полностью подтвердила все сказанное бывшей осужденной.

В связи с данным инцидентом наказание понесет "вся вертикаль, вплоть до начальника регионального управления ФСИН".

Темы: Федеральная служба исполнения наказаний России
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Комментарии читателей
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25.12.2018, 17:21
Гость: у нас все еще впереди

Всё хорошее когда-нибудь возрождается.
25.12.2018, 17:09
Гость: А

причем тут ГУЛАГ? Зекам санаторные условия создавать что-ли? Белые простынки, ресторанное питание. Заключенные должны работать, а не лежать на кровати. Пусть своим трудом обеспечивают своё содержание. Не хочешь тюремные уловия, не попадай туда. А если попал, то не надо требовать комфорта. Тюрьма предназначена для наказания.
25.12.2018, 16:28
Гость: Контрразведчик

"Обшивать лично начальника колонии, его детей". А у нач-ка много детей? Зечки совсем зажрались, забурели.
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