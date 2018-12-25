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СК возбудил дело против бывших руководителей «ФК Открытие»

09:24 25.12.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывших руководителей «ФК Открытие» и неустановленных лиц, сообщил в интервью газете «Ведомости» председатель правления банка Михаил Задорнов.

Следствие ведется еще с весны 2018 года после обращения временной администрации банка. По какой статье заведено дело, Задорнов не уточнил.

Уголовное дело связано со сделками, проведенными за 20 дней до того, как ЦБ РФ начал санацию банка «Открытие», пишут «Ведомости». Тогда руководство банка заменило обеспеченные недвижимостью кредиты на нерыночные облигации структур O1 Group Бориса Минца. На балансе «ФК Открытие» оказались бумаги на 40 миллиардов рублей с погашением в 2032 году. Банк оспорил эти сделки в судах, рассказал Задорнов.

ЦБ объявил о санации «Открытия» — одного из крупнейших российских банков — в конце августа 2017 года. Санацию было решено провести по новой для России схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Эта схема предполагает, что ЦБ станет собственником как минимум 75% «Открытия».

28 мая «Ведомости» сообщили, что владелец О1 Group Борис Минц и трое его сыновей покинули Россию и уехали в Лондон. О их возвращении в Россию не сообщалось.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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25.12.2018, 12:20
Гость: неравнодушная

...прочитала сейчас, что такое санация...ЦБ спасает аферистов что-ли? Они уехали в ЛОндон со всеми вливаниями?....Вообще банки, ЦБ - это на мой взгляд раковая опухоль на теле...без них просто нет коррупции...Ростовщический % в Коране ГРЕХ, а в Библии - бери со всех, кроме своих...(КОБ, ДОТУ).
25.12.2018, 11:40
Гость: Очередной

зицпредседатель.
25.12.2018, 11:26
Гость: Гость

Минц хоть знает, что тут на него дело возбудили? Он сейчас в каких теплых странах проживает?
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