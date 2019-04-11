Рогозин анонсировал бесплатные полеты российских ученых в космос

22:30

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил премировать выдающихся граждан России, например ученых и учителей, полетами в космос.

«Мы пойдем на премии, будем не за деньги возить, а за уникальные достижения. Уникального ученого, уникального гражданина России, учителя», — сказал Дмитрий Рогозин на пресс-конференции в Москве, передает «Говорит Москва».

В США в 1984 году был объявлен конкурс «Учитель в космосе». Его победителем стала американская учительница Криста Маколифф. Спустя два года она вошла в состав экипажа американского шаттла «Челленджер», полёт которого закончился катастрофой, унесшей жизни всех членов экипажа.

Ранее Рогозин рассказывал о новой упрощенной программе полета в космос для туристов без посещения МКС. По его словам, это может быть суточный полет вокруг Земли на кораблях «Союз». Сегодня глава Роскосмоса заявил, что 12 апреля, в День космонавтики, покажет президенту Владимиру Путину двигатель для ракеты-носителя «Союз-5». Ранее Рогозин назвал его царь-двигателем.