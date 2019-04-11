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Рогозин анонсировал бесплатные полеты российских ученых в космос

22:30 11.04.2019
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил премировать выдающихся граждан России, например ученых и учителей, полетами в космос.

«Мы пойдем на премии, будем не за деньги возить, а за уникальные достижения. Уникального ученого, уникального гражданина России, учителя», — сказал Дмитрий Рогозин на пресс-конференции в Москве, передает «Говорит Москва».

В США в 1984 году был объявлен конкурс «Учитель в космосе». Его победителем стала американская учительница Криста Маколифф. Спустя два года она вошла в состав экипажа американского шаттла «Челленджер», полёт которого закончился катастрофой, унесшей жизни всех членов экипажа. 

Ранее Рогозин рассказывал о новой упрощенной программе полета в космос для туристов без посещения МКС. По его словам, это может быть суточный полет вокруг Земли на кораблях «Союз». Сегодня глава Роскосмоса заявил, что 12 апреля, в День космонавтики, покажет президенту Владимиру Путину двигатель для ракеты-носителя «Союз-5». Ранее Рогозин назвал его царь-двигателем.

Темы: Дмитрий Рогозин, Космическая промышленность, Роскосмос
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Комментарии читателей
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12.04.2019, 00:17
Гость: "То у вас собаки лают, то руины говорят."

"«Доктор Губерман, какого черта вы откопали там внизу?» — реплика из зала прервала доклад российского ученого на заседании ЮНЕСКО в Австралии. За пару недель до этого, в апреле 1995 года, по миру прокатилась волна сообщений о таинственной аварии на Кольской сверхглубокой скважине...."
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12.04.2019, 00:02
Гость: Гость

Весна, обострение....
12.04.2019, 00:00
Гость: Алексий

А запускать будут с батута? Тогда да, бесплатно..
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