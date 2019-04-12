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Потерпевшие по делу о пожаре в «Зимней вишне» потребовали 2,9 млрд рублей

15:43 12.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Потерпевшие по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» заявили гражданские иски на общую сумму в 2,9 миллиарда рублей. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Ведомство не уточнило количество потерпевших по делу.

Генпрокуратура 12 апреля заявила о передаче в суд одного из трех уголовных дел, возбужденных после пожара в «Зимней вишне». Обвиняемыми по нему проходят семь человек, среди них директор ТЦ Надежда Судденок и сотрудник МЧС, принимавший участие в тушении пожара, Сергей Генин.

В конце марта СК сообщил о завершении следствия по второму уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». Его фигурантами стали руководители управления МЧС и инспекции госстройнадзора по Кемеровской области. Расследование третьего дела, по которому проходит бывший директор компании-собственника «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский, продолжается.

Всего фигурантами трех уголовных дел о пожаре в «Зимней вишне» стали 15 человек.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Ущерб здоровью различной степени тяжести получили 147 человек.

Темы: Пожар в Кемерове, Россия, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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12.04.2019, 20:13
Гость: Виктор

Именно деньгами надо их задавить.Когда будут платить за потерю кормильца или родственника как на Западе ТОгда задумываться начнут о человеческой жизни.
12.04.2019, 20:06
Гость: Виктор

Именно деньгами надо их задавить.Когда будут платить за потерю кормильца или родственника как на Западе ТОгда задумываться начнут о человеческой жизни.
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