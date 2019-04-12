Путин допустил отказ России от службы по призыву

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Призыв в армию вскоре может уйти в прошлое, поскольку профессиональные военнослужащие становятся все более востребованными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» в подмосковных Химках, передает РИА Новости.

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что военная техника в последние годы становится все сложнее, а задачи перед войсками более серьезные. Именно поэтому в России профессиональная армия сейчас более востребованна.

Путин отметил, что многие государства не отказываются от обычной, непрофессиональной армии, поскольку у военных все же остаются задачи, которые можно решать без глубокой квалификации. Однако в России есть тенденция к переходу на полностью профессиональную службу, уточнил президент.

При этом в данный момент, заявил Владимир Путин, срок службы по призыву в нашей стране минимальный.