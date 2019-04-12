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Путин допустил отказ России от службы по призыву

16:44 12.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Призыв в армию вскоре может уйти в прошлое, поскольку профессиональные военнослужащие становятся все более востребованными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» в подмосковных Химках, передает РИА Новости.

«Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что военная техника в последние годы становится все сложнее, а задачи перед войсками более серьезные. Именно поэтому в России профессиональная армия сейчас более востребованна.

Путин отметил, что многие государства не отказываются от обычной, непрофессиональной армии, поскольку у военных все же остаются задачи, которые можно решать без глубокой квалификации. Однако в России есть тенденция к переходу на полностью профессиональную службу, уточнил президент.

При этом в данный момент, заявил Владимир Путин, срок службы по призыву в нашей стране минимальный.

Темы: Армия и обороноспособность России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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12.04.2019, 20:26
Гость: Александр Павлович

дело в том, что ваши родители не занимались борьбой, не играли в хоккей, не скакали на лошадях, не катались на горных лыжах. Если бы они все это делали, то у них в организме усилился бы кровоток, и склеротические бляшки не откладывались бы в сосудах
12.04.2019, 19:31
Гость: Европеец

А Ты веришь, что он хочет побеждать ?
Попилить - это более вероятно.
12.04.2019, 19:30
Гость: ДМБ

— Есть такое слово: «Надо»!
— А я тогда присягу принимать не буду!
— Эх, дружок, молод ты… Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя! Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова.
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