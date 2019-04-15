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Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве

13:41 15.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Совет стран ЕС утвердил проект поправок к Газовой директиве Евросоюза. Они касаются работы всех морских газопроводов и распространяются в том числе и на «Северный поток — 2».

Одобрение проекта стало последним этапом согласования документа и прошло без обсуждения. Поправки расширят полномочия Брюсселя в сфере контроля морских газопроводов, сообщило РИА «Новости».

В начале апреля проект поправок утвердил Европарламент: за инициативу проголосовали 465 депутатов, против высказались 95 человек.

Нормативные акты в ближайшее время будут размещены в официальном журнале ЕС, через 20 дней после этого закон вступит в силу, а странам-членам Евросоюза будет дано девять месяцев на включение новых правил в национальное законодательство. Директиву планировалось утвердить до запуска газопровода «Северный поток — 2», чтобы повлиять на ход реализации проекта.

Согласно нормам Третьего энергопакета ЕС, оператором «Северного потока — 2» будет независимая от «Газпрома» компания, а половина мощности газопровода должна быть зарезервирована под прокачку топлива от независимых поставщиков. Это может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Однако Германия добилась смягчения этих поправок: в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на территорию Европы. В случае с «Северным потоком — 2» это сама Германия.

Газопровод «Северный поток — 2» прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря. Общая его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Завершить строительство и запустить проект планируется в 2019-м.

Темы: Газовая промышленность в России, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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15.04.2019, 18:32
Гость: НЕ ПОНЯЛ

Что хотел сказать? Попробуй ещё раз. Совсем плохой ,да?
15.04.2019, 16:09
Гость: blog2038,.

Глупости, стройте хоть десять штук, хоть сто - расходы ваши, нам наруку.
15.04.2019, 14:46
Гость: gvozd

оператором «Северного потока — 2» будет независимая от «Газпрома» компания, а половина мощности газопровода должна быть зарезервирована под прокачку топлива от независимых поставщиков.
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энто либерал-большевизм в чистом виде.
государство роспоряжается
а) частным газом Единственного собственника
б) частным газопроводом построенным собственником на свои бабки

ну и найдите тут не 10 а 2а хотя бы отличия от коллективизации и продразверстки иудеокоммисаров..
что те коммиссары, что эти.. даже иудео тоже самое..
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