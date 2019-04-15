Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве

13:41

Совет стран ЕС утвердил проект поправок к Газовой директиве Евросоюза. Они касаются работы всех морских газопроводов и распространяются в том числе и на «Северный поток — 2».

Одобрение проекта стало последним этапом согласования документа и прошло без обсуждения. Поправки расширят полномочия Брюсселя в сфере контроля морских газопроводов, сообщило РИА «Новости».

В начале апреля проект поправок утвердил Европарламент: за инициативу проголосовали 465 депутатов, против высказались 95 человек.

Нормативные акты в ближайшее время будут размещены в официальном журнале ЕС, через 20 дней после этого закон вступит в силу, а странам-членам Евросоюза будет дано девять месяцев на включение новых правил в национальное законодательство. Директиву планировалось утвердить до запуска газопровода «Северный поток — 2», чтобы повлиять на ход реализации проекта.

Согласно нормам Третьего энергопакета ЕС, оператором «Северного потока — 2» будет независимая от «Газпрома» компания, а половина мощности газопровода должна быть зарезервирована под прокачку топлива от независимых поставщиков. Это может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Однако Германия добилась смягчения этих поправок: в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на территорию Европы. В случае с «Северным потоком — 2» это сама Германия.

Газопровод «Северный поток — 2» прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря. Общая его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Завершить строительство и запустить проект планируется в 2019-м.