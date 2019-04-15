В правительстве опровергли план по отмене НДФЛ для малоимущих

10:49

Российские власти пока что не намерены освобождать какие-либо группы россиян от подоходного налога. Об этом РИА «Новости» сообщили в российской трехсторонней комиссии (РТК) при правительстве по регулированию социально-трудовых отношений.

«В плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится», — сказал собеседник агентства. По словам представителя РТК, совещаний на эту тему также не было запланировано.

Планы работы трехсторонней комиссии формируются на основе генерального соглашения между сторонами социального партнерства, в котором такой темы не обозначено, уточнили в аппарате комиссии.

Ранее «Известия» писали, что кабмин намерен обсудить возможность освобождения россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. По информации газеты, нововведение может коснуться граждан, чьи зарплаты меньше 13 тысяч рублей. Сообщалось, что в общей сложности оно коснется около 13 миллионов россиян.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодателю запрещено начислять сотруднику зарплату меньше минимального размера оплаты труда. По данным Росстата, в 2017 году 15,2% россиян получали зарплату менее 13,8 тысячи рублей.