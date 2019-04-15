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В правительстве опровергли план по отмене НДФЛ для малоимущих

10:49 15.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Российские власти пока что не намерены освобождать какие-либо группы россиян от подоходного налога. Об этом РИА «Новости» сообщили в российской трехсторонней комиссии (РТК) при правительстве по регулированию социально-трудовых отношений.

«В плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится», — сказал собеседник агентства. По словам представителя РТК, совещаний на эту тему также не было запланировано.

Планы работы трехсторонней комиссии формируются на основе генерального соглашения между сторонами социального партнерства, в котором такой темы не обозначено, уточнили в аппарате комиссии.

Ранее «Известия» писали, что кабмин намерен обсудить возможность освобождения россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. По информации газеты, нововведение может коснуться граждан, чьи зарплаты меньше 13 тысяч рублей. Сообщалось, что в общей сложности оно коснется около 13 миллионов россиян.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодателю запрещено начислять сотруднику зарплату меньше минимального размера оплаты труда. По данным Росстата, в 2017 году 15,2% россиян получали зарплату менее 13,8 тысячи рублей.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Налогообложение в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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15.04.2019, 19:35
Гость: Федор

Никак не хотят эти люди заниматься благими делами - вовсе убрать НДФЛ для малоимущих, и повысить НДФЛ для лиц с высокими доходами. Религия их мутная это сделать им не позволяет.
15.04.2019, 14:42
Гость: жильцам многоэтажек добавят земли не бесплатно

Муниципалитетам придется подготовить проекты межевания территорий, провести кадастровые работы и поставить на кадастровый учет новые участки под существующими многоэтажками. Сейчас участком МКД, которым владеют жильцы, чаще всего считается только территория под строением. Согласно новому законодательству, в границы участка надо включать земли, на которых расположены объекты инженерной инфраструктуры, коллективные автостоянки, детские и спортивные площадки, площадки для отдыха, сушки белья, размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов МКД, то есть все, чем пользуются жильцы дома. После постановки на кадастровый учет новый земельный участок автоматически и бесплатно переходит в общую долевую собственность совладельцев МКД.
Очевидно, что в будущем для простых граждан увеличится начисляемая сумма земельного налога.
15.04.2019, 13:13
Гость: План другой

Вместо 13 - 20%, а граждан Израиля освободить от податей.
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