Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО

14:38

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — сказал Грушко в интервью РИА «Новости».

При этом замглавы МИД назвал глупым решение Североатлантического альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии. Как подчеркнул Грушко, стабильность и безопасность в Европе во многом зависят именно от отношений между Россией и НАТО.

«Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО больше всего и напоминают „обычное“ состояние дел, под которое создавался НАТО, — под холодную войну. Снова стряхнули пыль с „доктрины Армеля“: диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога», — пояснил замглавы МИД РФ.

Он также обратил внимание на то, что военные расходы стран НАТО за 2018 год в совокупности превысили один триллион долларов. Это в 22 раза больше, чем российские траты на оборону. При этом Вашингтон требует, чтобы союзники закупали вооружение у США, подчеркнул Грушко.

По его словам, Москва не намерена участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, а будет делать ставку на «экономичные, точечные и эффективные средства».