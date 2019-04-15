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Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО

14:38 15.04.2019
МИД РФ © KM.RU
МИД РФ © KM.RU
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Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — сказал Грушко в интервью РИА «Новости».

При этом замглавы МИД назвал глупым решение Североатлантического альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии. Как подчеркнул Грушко, стабильность и безопасность в Европе во многом зависят именно от отношений между Россией и НАТО.

«Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО больше всего и напоминают „обычное“ состояние дел, под которое создавался НАТО, — под холодную войну. Снова стряхнули пыль с „доктрины Армеля“: диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога», — пояснил замглавы МИД РФ.

Он также обратил внимание на то, что военные расходы стран НАТО за 2018 год в совокупности превысили один триллион долларов. Это в 22 раза больше, чем российские траты на оборону. При этом Вашингтон требует, чтобы союзники закупали вооружение у США, подчеркнул Грушко.

По его словам, Москва не намерена участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, а будет делать ставку на «экономичные, точечные и эффективные средства».

Темы: Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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15.04.2019, 21:59
Гость: "Патриоту"

Ты сначала замочи всех тапочников.
15.04.2019, 21:56
Гость: По крайней мере наши

правители смело могут сказать, что Россия пыталась сделать всё, чтобы не было войны!
15.04.2019, 19:45
Гость: Русский

...время наступило хорошее. Всё правильно. Мы сегодня сильнее и НАТО ,и США в военном потенциале. Может подумать, а не замочить ли всю НАТУ в Европе и посмотреть на реакцию америкосов. Если Дернуться, то сразу по вулкану в центре США парочкой наших неуязвимых ракет...
И нет больше врага всего нормального человечества.
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